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指國民黨嘉市黨產超過300筆 黨員拜託王美惠幫忙找

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
國民黨嘉義市原有多個黨部，現只剩原南區黨部，改作為市黨部辦公室。記者卜敏正／攝影
國民黨嘉義市原有多個黨部，現只剩原南區黨部，改作為市黨部辦公室。記者卜敏正／攝影

行政院不當黨產處理委員會主任委員林峯正今天至立院內政委員會備詢，許多藍委砲轟黨產會國民黨進行「追殺」，而民進黨嘉義市立委王美惠則強調，不當取得財產應還給國家及人民，促黨產會加速追查。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯回應，王立委所提黨產之事，地方黨部並不清楚，無法回應。

立法院內政委員會今日邀行政院黨產會報告不當黨產調查、處理及追徵情形，民進黨立委王美惠質詢時問及，國民黨附隨組織救國團目前經營之嘉義學苑，為救國團當初用臺北學苑5坪地向國產署「交換」嘉義市區大面積國有土地使用，她希望黨產會儘速釐清合法性，還給嘉義市民一個交代。

林峯正也回應，黨產會已積極追查，並依照固定程序對相關財產進行凍結，針對委員提出項目也會儘速處理。

王美惠表示，嘉義市的黨產土地依照地號估算有超過300筆之多，其中精華地段文化路，中影就持有近560坪土地，她強調，不當黨產對嘉義市發展影響甚鉅，許多土地都應還給國家作為公共建設用途，黨產會在三年半間也確實很努力，但仍然要做出成績，人民才會有感。

國民黨嘉義地方人士苦笑表示，很希望王美惠幫忙，找出國民黨哪裡有300多筆黨產？國民黨真的很需要幫忙，王所提的應該是數十年前舊資料，國民黨現在真的很窮，請不要再拿舊資料來消費國民黨。

黨產會 嘉義 國民黨

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