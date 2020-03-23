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珍貴黃金蝙蝠數量銳減 又因疫情汙名化保育現危機

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
如果沒有泰國果蝠協助夜間開花的榴槤傳花授粉，榴槤產業恐將會消失。圖／黃金蝙蝠館提供
如果沒有泰國果蝠協助夜間開花的榴槤傳花授粉，榴槤產業恐將會消失。圖／黃金蝙蝠館提供

清明節前後是台灣黃金蝙蝠的繁殖盛期，也是賞蝠熱季，最近受疫情影響，參觀人數大減，亞洲唯一的雲林縣水林鄉黃金蝙蝠館，對部分學者最近在媒體發布蝙蝠是武漢病毒和心肌炎的來源，造成民眾恐慌，經查實屬誤解，保育團體今天出面反駁澄清，期能還給蝙蝠一個公道。

台灣永續聯盟執行長也是黃金蝙蝠館長張恒嘉說，清明過後是蝙蝠繁殖盛期，今年因疫情大型戶外教學停止，旅客賞蝠人數大減約一半，但基於護蝠，參觀人數變少避免驚擾蝙蝠倒沒關係，只是蝙蝠數量大減，加上部分學者與媒體，把新冠肺炎病毒來源推給蝙蝠，造成大家恐懼，甚至蝙蝠妖魔化而仇視，群而攻擊驅趕，讓保育出現嚴重危機，這才是大問題。

張恒嘉說，水林鄉原被保團公認列為世界黃金蝙蝠棲息最多的地方，數量爆減達九成，尤其是水林許宅最多曾棲息達3千多隻，如今驟減至只剩10幾隻，北港糖廠每年也會有百餘隻黃金蝠棲息，如今也找不到蹤跡，黃金蝙蝠好不容易群棲的地方，因光害等各種因素，數量大減。

如今又因疫情，未經證實的言論，更傷害了蝙蝠保育，蝙蝠保育協會近日內將出面澄清，為蝙蝠討回公道，該協會說，截至目前為止沒有任何科學報告，指蝙蝠是新冠病毒的病源，如果蝙蝠是傳染源，世界有上百萬人吃蝠肉，數十萬人採集蝠屎作肥料或藥材，豈不早已感染或病死，事實證明疫毒和蝙蝠無關。

張恒嘉也說，SARS期間彰化一座廟原也棲息甚多蝙蝠最後全被趕走，今年新冠病毒蝙蝠又成代罪羔羊，人人喊打，其實包括榴蓮等很多植物須靠蝙蝠授粉，蝙蝠是重要生態物種，不能因不會說話，就該遭罪，呼籲大家還給蝙蝠清白。

超可愛的黃金蝙蝠喜愛棲息大樹葉或古宅屋簷，被視為吉祥象徵，如今也被誤解新冠肺炎病源，保育人士深感無奈。圖／黃金蝙蝠館提供
超可愛的黃金蝙蝠喜愛棲息大樹葉或古宅屋簷，被視為吉祥象徵，如今也被誤解新冠肺炎病源，保育人士深感無奈。圖／黃金蝙蝠館提供
超可愛的黃金蝙蝠群棲在水林和北港一帶，數量位居世界之冠，如今面臨消失。圖／黃金蝙蝠館提供
超可愛的黃金蝙蝠群棲在水林和北港一帶，數量位居世界之冠，如今面臨消失。圖／黃金蝙蝠館提供
每年清明節前後總會吸引大批民眾到雲林賞蝠，如今蝙蝠因被誤解是新冠肺炎病毒源，使賞蝠人數驟減。圖／本報資料照片
每年清明節前後總會吸引大批民眾到雲林賞蝠，如今蝙蝠因被誤解是新冠肺炎病毒源，使賞蝠人數驟減。圖／本報資料照片

蝙蝠 疫情 新冠肺炎

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