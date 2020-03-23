珍貴黃金蝙蝠數量銳減 又因疫情汙名化保育現危機

清明節前後是台灣黃金蝙蝠的繁殖盛期，也是賞蝠熱季，最近受疫情影響，參觀人數大減，亞洲唯一的雲林縣水林鄉黃金蝙蝠館，對部分學者最近在媒體發布蝙蝠是武漢病毒和心肌炎的來源，造成民眾恐慌，經查實屬誤解，保育團體今天出面反駁澄清，期能還給蝙蝠一個公道。

台灣永續聯盟執行長也是黃金蝙蝠館長張恒嘉說，清明過後是蝙蝠繁殖盛期，今年因疫情大型戶外教學停止，旅客賞蝠人數大減約一半，但基於護蝠，參觀人數變少避免驚擾蝙蝠倒沒關係，只是蝙蝠數量大減，加上部分學者與媒體，把新冠肺炎病毒來源推給蝙蝠，造成大家恐懼，甚至蝙蝠妖魔化而仇視，群而攻擊驅趕，讓保育出現嚴重危機，這才是大問題。

張恒嘉說，水林鄉原被保團公認列為世界黃金蝙蝠棲息最多的地方，數量爆減達九成，尤其是水林許宅最多曾棲息達3千多隻，如今驟減至只剩10幾隻，北港糖廠每年也會有百餘隻黃金蝠棲息，如今也找不到蹤跡，黃金蝙蝠好不容易群棲的地方，因光害等各種因素，數量大減。

如今又因疫情，未經證實的言論，更傷害了蝙蝠保育，蝙蝠保育協會近日內將出面澄清，為蝙蝠討回公道，該協會說，截至目前為止沒有任何科學報告，指蝙蝠是新冠病毒的病源，如果蝙蝠是傳染源，世界有上百萬人吃蝠肉，數十萬人採集蝠屎作肥料或藥材，豈不早已感染或病死，事實證明疫毒和蝙蝠無關。