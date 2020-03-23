堅守防疫最後一道防線 嘉義長庚探病時間人數再限縮
新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義長庚醫院為堅守防疫最後一道防線，日前公告自24日起再限縮探病時間及訪客人數，而護理之家則取消探視時間，暫停訪客入內，嘉義長庚醫院表示，防疫期間院方鼓勵民眾多以電話或視訊問候。
嘉義長庚醫院表示，明天起規定一般病房每日11點至12點開放探病1小時、加護病房則於11點至11點半開放為期30分鐘，每名住院病人僅限1名訪客，陪病者含照顧服務員則維持1人。
除了強化病人分流、限制陪病者與訪客人數及固定時段探視外，進入醫院的民眾皆須佩戴口罩、量體溫及讀取健保卡，核對個人旅遊史、接觸史等TOCC，醫院於入口處皆設置查驗健保卡專屬通道，引導民眾快速通關。
嘉義長庚醫院針對已預約領取連續處方箋的民眾，設置「戶外（藥來速）領藥處」，民眾不用進入醫院，可直接至醫院急診旁戶外獨立窗口領藥，降低群聚感染風險。
嘉義長庚醫院建議，民眾應注重個人衛生、正確佩戴口罩、勤洗手，及均衡飲食、保持良好規律的生活作息，才能維護好身體健康。此外，配合國家防疫政策，14天內有自疾管署公告之旅遊疫情國家返國民眾，需暫緩探視病人，並於居家隔離檢疫或自主健康管理期間，延後非急迫需求的醫療或檢查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言