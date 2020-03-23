堅守防疫最後一道防線 嘉義長庚探病時間人數再限縮

嘉義長庚醫院為堅守防疫最後一道防線，日前公告自明日起再限縮探病時間及訪客人數。圖／嘉義長庚醫院提供

新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義長庚醫院為堅守防疫最後一道防線，日前公告自24日起再限縮探病時間及訪客人數，而護理之家則取消探視時間，暫停訪客入內，嘉義長庚醫院表示，防疫期間院方鼓勵民眾多以電話或視訊問候。

嘉義長庚醫院表示，明天起規定一般病房每日11點至12點開放探病1小時、加護病房則於11點至11點半開放為期30分鐘，每名住院病人僅限1名訪客，陪病者含照顧服務員則維持1人。

除了強化病人分流、限制陪病者與訪客人數及固定時段探視外，進入醫院的民眾皆須佩戴口罩、量體溫及讀取健保卡，核對個人旅遊史、接觸史等TOCC，醫院於入口處皆設置查驗健保卡專屬通道，引導民眾快速通關。

嘉義長庚醫院針對已預約領取連續處方箋的民眾，設置「戶外（藥來速）領藥處」，民眾不用進入醫院，可直接至醫院急診旁戶外獨立窗口領藥，降低群聚感染風險。