奇美醫學中心公告今起到4月底 禁止一般探病

台南市奇美醫學中心下午表示，今天起到4月30日「謝絕探病」，除加護病房及安寧病房外，一般病房禁止探病，是否延長期限要聽候台南市衛生局指示。

奇美醫學中心表示，這是配合市政府規定，因應近期新冠肺炎疫情日趨嚴峻，為加強防堵，降低感染風險，即日起至04月30日除加護病房、安寧病房等有特殊探視需求，且經醫師醫療專業評估後，有其急迫性、必要性者，一律禁止探病，陪病者以1人為限。

加護病房、安寧病房也限制探病時間：加護病房上午10點半到11點半，安寧病房中午12點到下午1點，原有下午5點到6點時段取消。

院方表示，無法自行視訊探病到院者，由2號門服務台提供Wi-Fi帳密或病房分機號碼，引導至4號門採視訊探病，請親友儘量自備手機或平板，或撥打公共電話。如有特殊狀況，病人病況危急而接受急救者，探病者得經現場人員聯絡後進入院內。

奇美醫學中心呼籲民眾盡量減少進出醫院，陪、探病建議改用通視訊軟體，保護病人安全也維護自身健康；院方表示，為保障病人及醫療照護工作人員安全，疫情期間奇美體系三家醫院均有完整防疫部署，請鄉親安心。