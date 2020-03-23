防疫補償申請將今起開放受理 雲林電話詢問多

因新冠肺炎疫情影響，居家隔離、居家檢疫等5類人士的防疫補償申請將今起開放受理，每人每天可獲1000元防疫補償金。

雲林縣府社會處指出，今天早上社會處接到20多通電話，都是在詢問相關訊息，防疫補償申請作業分兩階段實施，第一階段受理申請受隔離檢疫者，3月23日開放受理，第二階段3月31日受理照顧者的防疫補償申請。

斗六市公所表示，截至目前尚無民眾來申請，但不少人來電詢問，多是詢問要準備什麼資料、要怎麼填寫等，目前申請補償方式可以到各鄉鎮市公所臨櫃申請，也能透過線上、郵寄等方式。

社會處指出，縣府收受資料後會審核送件中央確認，若資料正確就會由社會處撥款發放，作業流程1個月內發放，不過縣府只要完成受理、確定人數，都會加速流程。

相關訊息可電洽，雲林縣政府社會處社會救助行政科05-5522655、雲林縣政府1999便民服務專線或是雲林縣各鄉鎮市公所。