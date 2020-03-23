嘉義航空站：嚴格查緝 機場十年未有鳥擊事件

嘉義市動物保護教育園區去年底收容半癱瘓的虎斑幼犬「Hito」，是園區去年成立以來癱瘓最嚴重的狗，獸醫師幫牠拉筋復健，再出動園區內的白狗Julu帶領牠移動，歷經3個月治療，Hito已恢復跑跳能力，嘉義市府請民眾前往領養，給牠一個美滿的家。

2020-03-23 01:11