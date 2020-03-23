嘉義航空站：嚴格查緝 機場十年未有鳥擊事件
交通部民用航空局公告機場四周禁止飼養飛鴿，針對媒體報導，嘉義機場四周養鴿場不斷放飛。嘉義航空站主任葉政勳說，發現違規一定開罰，嘉義機場10年來都未曾發生鳥擊事件。
針對蘋果日報報導，機場公告管制區內多間鴿舍飼主無視飛安不斷放飛訓練。葉政勳說，接獲民眾檢舉後，就會同警方、鄰里長到場查緝，雖沒有查到放飛情況，但也會要求對方寫切結書，一旦抓到放飛就依違反民用航空法第34條第2項規定，在機場四周之一定距離範圍內，施放有礙飛航安全物體者，處新台幣30萬元以上，150萬元以下罰鍰。
葉政勳強調，航空站列管水上鄉20多處鴿舍，每個月都會不定期巡查管制區內鴿舍，10年來嘉義機場未曾發生鳥擊事件。
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