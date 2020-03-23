台南防疫升級 醫院一般病房禁探病

新冠肺炎疫情延燒，台南市防疫措施再升級，市府除要求轄內醫院暫時謝絕一般病房探病訪客；所有公有零售市場全面增設體溫檢測站，攤商每天營業都要先量體溫，讓消費者安心。

台南市政府衛生局醫事科長陳明旭今天告訴中央社記者，自從新冠肺炎爆發後，市府就曾發文給醫院鼓勵視訊探病，減少進出醫院的機會。

因為近來疫情更加嚴峻，希望各醫院的防疫措施再升級，即日起到4月底前謝絕一般病房探病訪客。陳明旭表示，台南的成大醫院已實施一般病房謝絕探病規定，這次也是希望其他醫院也跟進。至於安寧病房與加護病房，仍由第一線的醫師評估病情等相關因素，決定是否開放探病。

另外，台南市政府今天也宣布再加強各傳統市場的防疫措施，包括全面增加設置體溫檢測站，每日營業前攤商均需量測體溫，提供消費者安心購物環境。

經濟發展局長陳凱凌表示，除要求攤商於每日營業前量測體溫並確實記錄外，也要使用酒精消毒攤台。各市場的廁所、門把、水龍頭、公秤、休息區桌椅等，也會加強噴灑稀釋過的漂白水，全力做好防疫工作。