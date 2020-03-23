因應新冠肺炎 嘉義縣「用九柑仔店」暫停營業
嘉義縣六腳鄉潭墘社區一間以中藥行打造的木造建築因電視劇「用九柑仔店」一夕爆紅，成為嘉義熱門打卡景點，因應新冠肺炎疫情，潭墘社區發展協會日前公告暫停營業，讓不少朝聖民眾撲空，直呼好可惜。
「用九柑仔店」演員經紀人黃淑晴為嘉義在地人，同時也是此景點的幕後推手，她表示，景點爆紅後，許多外地遊客會到此參訪，但隨著疫情越來越嚴重，當地人也擔心受到感染，為配合政府及縣府政策減少群聚，社區自主決定先暫時關閉，等天氣熱一點、較不會有疫情感染時再重新開放。
柑仔店景點於電視劇拍攝結束之後，曾一度傳出擺設隨時可能撤掉，經嘉義縣政府、社區規畫師及當地居民爭取，協助將柑仔店復原，透過舉辦多種活動，打造成為嘉義新亮點，並讓嘉義縣六腳鄉知名度提高，目前此景點由潭墘社區發展協會負責管理。
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