因應新冠肺炎 嘉義縣「用九柑仔店」暫停營業

嘉義縣六腳鄉潭墘社區一間以中藥行打造的木造建築因電視劇「用九柑仔店」一夕爆紅，成為嘉義熱門打卡景點，因應新冠肺炎疫情，潭墘社區發展協會日前公告暫停營業，讓不少朝聖民眾撲空，直呼好可惜。

「用九柑仔店」演員經紀人黃淑晴為嘉義在地人，同時也是此景點的幕後推手，她表示，景點爆紅後，許多外地遊客會到此參訪，但隨著疫情越來越嚴重，當地人也擔心受到感染，為配合政府及縣府政策減少群聚，社區自主決定先暫時關閉，等天氣熱一點、較不會有疫情感染時再重新開放。