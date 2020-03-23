改善斗南火車站交通亂象 停四停車場將增59格停車格
為改善斗南鎮火車站前停車一位難求，雲林縣府配合斗南火車站璀璨之心計畫，與斗南鎮公所改善鄰近三處停車場，其中停四停車場改善工程決標，預計6月完工增加59格停車格。
斗南鎮內公共停車場僅有2處，提供510格汽車停車位、30格機車停車位、14格身心障礙者停車位，但距離火車站有段距離，且車站周邊車位難求、停車亂象多，早已不符需求。
雲林縣長張麗善、縣議員蔡東富、斗南鎮長沈暉勛等人今天到場會勘，張麗善說，今年起已先在舊市場設置臨時路外停車格33格，並建置自動收費系統設備。
她提到，停四停車場部分，原本就屬斗南鎮公所都市計畫內預定停車場用地，但公所財源、人力有限，縣府補助編列450萬元用地補償費，目前順利完成用地價購，並由縣府自籌721萬改善停車場。
張麗善表示，停四停車場工程經多次設計檢討，3月初完成工程用地鑑界，近期開工施作，完工後增加59格小客車停車格，其中無障礙停車格及婦幼停車格各2格，後續將由公所委外經營。
縣府工務處長汪令堯指出，停四停工程因鄰近市區及火車站旁人口密集處，施工期間會特別要求施工廠商做好保護圍籬，避免工地粉塵瀰漫、隔絕部分噪音，施工工期60天，期間可能會有大型施工機具進出，造成民眾不便請多見諒。
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