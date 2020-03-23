防疫期間 美髮師暖心為長照長輩義剪

嘉義縣大林慈濟醫院住宿型長照機構今年二月啟用，長輩們日前紛紛向工作人員反映頭髮太長，想剪頭髮，院方與大林鎮上的美髮廳詢問後，美髮師簡育琳、陳慧君願意停工半天以義剪方式為長輩們服務，阿公阿嬤們剪完頭髮各個神清氣爽，臉上藏不住笑容。

住宿長照機構負責人廖慧燕表示，長照機構因應新冠肺炎疫情，為保護長者的健康，平常日僅開放早上十點到十點半、下午三點到三點半會客，訪客進入前要戴上口罩、量體溫、手部消毒，並登記與查核身分，正好有護理師認識鎮上的開業10多年理髮廳，兩位美髮師也非常願意為長輩們服務。

簡育琳及陳慧君當天從七樓臥床住民開始服務，年長者躺在床上接受美髮師洗頭、剪髮，接著轉往八樓為可自主行動的阿公、阿嬤剪頭髮，一刀一剪將滿頭銀髮修齊理順。

簡玉琳表示，看到長輩們在剪髮後覺得很舒服、感覺人變得很輕鬆，自己也很開心，雖然現在疫情緊張，但相信醫院在防疫的努力，對來醫院服務一點也不擔心。