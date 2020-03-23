聽新聞
test
0:00 / 0:00
防疫再升級 台南公有市場今起攤商量體溫
防疫再升級，台南市政府經發局今天起在各所轄59座公有市場，增加設置體溫檢測站，每日營業前攤商均需量測體溫，提供消費者更安心購物環境。
經發局表示，南市各公有零售市場，為給攤商與消費者更安心無虞的購物環境，積極投入各項防疫作為，減少感染機會，除協助攤商爭取購置防疫口罩、增設洗手台、設置酒精消毒站等措施外，現更全面增加設置體溫檢測站，每日營業前攤商均需量測體溫，由各市場管理員幫攤商量測。
經發局表示，雖然目前沒有強制性，但疫情所需，且為整個市場運作、生意，都有正向幫助，攤商們都會支持、配合。
經發局長陳凱凌說，除要求攤商於每日營業前均需自主使用酒精消毒攤台外，各市場內公共區域，也加強消毒頻率，特別是使用率較高的廁所、門把、水龍頭、公秤、休息區桌椅等，均請同仁以稀釋過漂白水加強噴灑，全力做好此次防疫工作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言