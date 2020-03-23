防疫再升級 台南公有市場今起攤商量體溫

防疫再升級，台南市政府經發局今天起在各所轄59座公有市場，增加設置體溫檢測站，每日營業前攤商均需量測體溫，提供消費者更安心購物環境。

經發局表示，南市各公有零售市場，為給攤商與消費者更安心無虞的購物環境，積極投入各項防疫作為，減少感染機會，除協助攤商爭取購置防疫口罩、增設洗手台、設置酒精消毒站等措施外，現更全面增加設置體溫檢測站，每日營業前攤商均需量測體溫，由各市場管理員幫攤商量測。

經發局表示，雖然目前沒有強制性，但疫情所需，且為整個市場運作、生意，都有正向幫助，攤商們都會支持、配合。

經發局長陳凱凌說，除要求攤商於每日營業前均需自主使用酒精消毒攤台外，各市場內公共區域，也加強消毒頻率，特別是使用率較高的廁所、門把、水龍頭、公秤、休息區桌椅等，均請同仁以稀釋過漂白水加強噴灑，全力做好此次防疫工作。