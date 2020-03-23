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江啟臣訪地方不分區立委成箭靶 立委澄清不是他

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
國民黨不分區立委林文瑞強調疫情當頭，扮演好立委角色更重要。圖／本報資料照片
國民黨不分區立委林文瑞強調疫情當頭，扮演好立委角色更重要。圖／本報資料照片

國民黨新任主席江啟臣昨天傍晚拜會雲林黨籍首長，隨後傳出有人對幾位不分區立委的表現頗有微詞，希望黨中央約束；經查證，雲林縣不分區立委林文瑞今早澄清，訪談所指的並不是他，上任以來他為地方盡心盡力，尤其目前疫情傷農，扮演好農業大縣立委角色，他更是一刻不得閒。

江啟臣為強化基層組織，今天邀集各縣市長在台北黨中央召開「諸侯會議」，昨天下午江主席先行抵雲林，拜會雲林縣多位黨籍地方首長與意見領袖，傾聽地方聲音。大家對江主席重新贏回人民信任，讓國民黨重振旗鼓也深具信心；江啟臣也表達大刀闊斧改革的決心。

訪談間，傳出有人對幾位國民黨不分區立委的表現不能苟同，希望黨中央能予約束；江啟臣認為，少數不分區立委的發言，或許讓大家覺得有些不當，但沒有特別違反黨紀，黨實也無從處分。

江主席也強調，這幾位立委都是從民間或社團換跑道初任立委，角色轉換難免生疏，黨中央只能請他們修正，也希望大家多給他們一些時間適應。

今早雲林縣不分區立委林文瑞受訪時，就直指江主席昨天訪談，所指的不分區立委並不是他，他不便直指是誰，但從最近電視的諸多報導，大家應可知道，但他也認為新立委的確需要一些時間來適應，以他自己而言，就花了不少時間作功課，就只為做好自己的職責。

林文瑞指出，尤其疫情當頭，國是如麻，身為國會議員此刻更要全力以赴，扮演好自己的角色，以雲林為農業大縣，近來他就針對疫情傷農，不斷提醒農委會並給予意見，就希望非常時刻更要做好護農政策。

不分區立委 江啟臣 疫情

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