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因應新冠肺炎疫情 雲林縣府借兩國中異地分區辦公
新冠肺炎疫情嚴峻，雲林縣政府做好分區分流辦公的準備，目前已完成異地辦公規畫，必要時將分散人員辦公，以降低群聚感染機率的發生。
縣長張麗善表示，雲林縣府超前部署，異地分區辦公場所已整備完竣，未來視疫情需要，隨時可供員工進駐，迅速處理公務。
她指出，分區或替代辦公場所，以雲林國中及斗六國中為地點，由行政處、教育處及計畫處規畫，目前基本設備皆已配置完成，縣府異地分區辦公場所畫有獨立出入口，不會影響學生上課，也不會進入校園，請學生家長安心放心。
張麗善提到，為配合建置替代或分區辦公場所資、通訊設備，縣府採購50台筆記型電腦供替代辦公處所使用，並建置基本的網路資安，每個替代辦公場所採購2台紫外線消毒機以及租賃2台印表機。
她說，縣府確保公務正常推動，為民服務不中斷，已經建置好替代辦公場所整備，包含進門前的量測體溫、手部消毒、公文傳遞消毒、電話（傳真）線路可用性、及線上網路公文作業等等，縣政府服務絕對不會疫情受影響。
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