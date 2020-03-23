黃偉哲清早垃圾車旁陪吃早點 慰問掃地班清潔隊員

今天清晨6點台南永康清潔區隊「掃地班」正準備出發清掃街道、整理市容，市長黃偉哲與環保局長謝世傑前往送早點慰問，陪隊員在垃圾車旁吃早餐聊天，「了解辛苦的清潔隊員們心聲，親切的問候讓辛勞工作的隊員們在清晨涼風中倍感溫暖」。

黃偉哲說，大台南的環境整潔有賴清潔隊員的辛勞維護和優質服務，清潔隊員的工作除了例行的垃圾清運及環境整理，在防治登革熱孳清噴藥、跨年活動、海岸淨灘、廣告拆除及近日的防疫消毒都是戮力以赴，清晨出發的掃地班更是環境整理的第一線，個個都是守護清淨家園的無名英雄，期許全體隊員繼續秉持專業精神，維護大台南市的乾淨環境。

清淨家園管理科表示， 市長送上「溫馨的早餐」，關心清潔隊員如何維護市容環境也叮嚀早晚工作要注意保暖，值勤過程中務必注意安全防護和身體狀況，繼續為大大南環境整潔奉獻心力；「清潔隊員看到市長清晨慰勞關心隊員的工作情況，個個精神抖擻，感受到辛勤的工作獲得肯定」。