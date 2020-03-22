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影／查居家隔離民眾趴趴走 嘉市警局長帶隊稽查
嘉義市警局今天晚上9點起到轄內各家KTV等娛樂場所，查驗是否有居家隔離、居家檢疫民眾在外「趴趴走」，目前尚無查緝到違反規定民眾，警方同時向業者建議，若店內有違反居家隔離等民眾，應配合政府政策，停業14天防疫。
市長黃敏惠重視防疫，今晚指示警察局長張樹德帶隊稽查，大批員警都戴上口罩和手套，但多家店因疫情關係，店內客人都不多，但警方仍不敢大意，一一查驗身分。
張樹德表示，海外國人、留學生陸續返台，為防範民眾未依居家隔離、檢疫規定，形成防疫破口，以「M-POLICE」警用行動載具查驗客人身分證，馬上可得知是否為違反規定的民眾，若查獲後即時通報裁罰、強制安置，員警也會隨即戴上防護頭罩，並聯繫消防局救護車專車載送。
市警局目前已找到九華山地藏庵、大同技術學院等單位，當作「異地辦公」的場所，都可容納50人左右，一旦有單位因有人染疫封閉，便可到其他場域辦公。
警方指出，未來將不定期結合衛生局、民政處、建設處等單位聯合查察，呼籲居家隔離或居家檢疫的民眾，確實遵守相關法令規定，切勿心存僥倖，四處趴趴走，或涉足人潮聚集、易造成群聚感染的營業場所，否則最高可裁罰100萬元。
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