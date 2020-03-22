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助弱勢家庭孩童防疫 黃偉哲當一日志工

中央社 / 台南22日電

台灣世界展望會今天在台南市舉辦「疫起守護台南在地弱勢孩童健康防疫活動」，台南市長黃偉哲出席擔任一日志工，分享正確防疫知識，並呼籲社會關注弱勢家庭的防疫暨健康需求。

黃偉哲在活動中運用自身專業公衛背景，宣導正確防疫知識，並以「防疫九宮格」有獎徵答活動，與現場小朋友透過遊戲問答，希望加深小朋友對正確戴口罩、正確洗手等知識的印象。

黃偉哲表示，台南市政府與民間團體攜手合作，持續提供弱勢家庭關懷，並守護弱勢家庭兒童身心健康及均衡發展，相信未來的主人翁們，都可在公私部門的共同幫助下成長茁壯。

他說，台南市政府面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）防疫工作，遵照中央疫情指揮中心的提醒來執行，所有防疫環節都有充分的準備，超前部署。也提醒市民朋友，面對新冠肺炎的威脅，一定要記得勤洗手、適時帶口罩、量體溫，作息正常。

台灣世界展望會南區辦事處主任林惠君表示，經濟弱勢家庭的家長們為了維持家中日常生活開銷，已無多餘能力投入環境整潔以及購置相關防疫用品；對於個人衛生、居家清潔觀念及防疫知識相對薄弱。希望有更多社會上的力量響應「台灣弱勢家庭兒少健康防疫計畫」，陪伴經濟弱勢家庭面對疫情，幫助孩子健康長大。

弱勢家庭 黃偉哲 疫情 新冠肺炎

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