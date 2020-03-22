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祭祖分流宣導奏效 雲林假日返鄉掃墓多

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣府通令禁止進入納骨塔祭拜，各納骨塔門口也都張貼禁令。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府通令禁止進入納骨塔祭拜，各納骨塔門口也都張貼禁令。記者蔡維斌／攝影

雲林縣政府為避免清明節返鄉祭祖的民眾群聚，增加感染危險，最近公告禁止所有人進入納骨塔祭拜，一律改由戶外祭拜，各鄉鎮配合透過網路廣為宣導，希望民眾提早返鄉掃墓，以免清明節當天人擠人， 宣傳奏效，各鄉鎮利用假日祭祖的人都有破千人。

雲林縣唯一的虎尾火葬場清明節當天也停止火化作業，虎尾鎮長丁學忠說，除了配合禁止進入納骨塔，清明節當天停爐，並也實施門禁管制，禁止祭祖車輛入園，並宣導進入園區要戴口罩

雲林縣府為避免祭祖人潮群聚，決定禁止民眾進塔祭拜，一律改由戶外搭棚設立供桌，本周起全縣各鄉鎮的納骨塔開始封閉，並加強透過網路宣導祭祖分流，因而兩天來有不少民眾紛紛提早返鄉掃，各公墓出現人潮，連攤販也因應提早前來擺攤。

北港鎮長蕭次義表示，現有兩座納骨塔已不敷使用，最近動工裝修增設塔位，趕在清明節前完工，最近有不少民眾提早返鄉祭祖，公所也配合請管理員加強墓區服務，並在納骨塔外搭棚設供桌，以方便民眾祭拜。

據斗六、虎尾及北港地區公墓人員表示，假日祭拜的人多，平均一天都有上千人，平日也會有人來拜，為因應分流祭祖，公墓管理也排班，不分假日或平日，每天都有人進駐墓園服務。

各公墓都在納骨塔外搭棚並設立供桌讓民眾祭拜。記者蔡維斌／攝影
各公墓都在納骨塔外搭棚並設立供桌讓民眾祭拜。記者蔡維斌／攝影
配合祭祖分流，不少民眾都提早返鄉掃墓。記者蔡維斌／攝影
配合祭祖分流，不少民眾都提早返鄉掃墓。記者蔡維斌／攝影
配合祭祖分流，不少民眾都提早返鄉掃墓，出現祭祖人潮，連攤販也都趕來設攤。記者蔡維斌／攝影
配合祭祖分流，不少民眾都提早返鄉掃墓，出現祭祖人潮，連攤販也都趕來設攤。記者蔡維斌／攝影
配合祭祖分流，不少民眾都提早返鄉掃墓。記者蔡維斌／攝影
配合祭祖分流，不少民眾都提早返鄉掃墓。記者蔡維斌／攝影

清明節 北港 口罩

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