媽祖坐鎮加上醫院等級的防疫 國道西螺服務區最安全

素有「國道媽祖」之稱的雲林縣西螺鎮老大媽廣福宮，為防疫護民，上月底受邀到國道高速公路西螺服務區駐駕3周，不僅有媽祖坐鎮庇護，服務區更採取相當於醫院等級的高規格防疫SOP，兩天來不少桃園機場的專車進入休息站，從停車、如廁、飲食等動線，全由專人嚴密的管控消毒，做到滴水不漏，讓國內旅客能安心在服務區休息。

廣福宮董事長廖忠杉指出，廣福宮老大媽從7年前首度受邀到國道平安遶境，目的是希望借由媽祖出巡國道，讓國人能行駛平安，除到西螺服務區，每年也會分南、北巡，到北台灣或南台灣的國道警察分隊「巡平安」，成為國內獨特的平安遶境。

負責經營西螺服務區的南仁湖駐地副理程國振說，疫情升溫，經擲筊請示老大媽，獲准提早在2月23日出巡西螺國道服務區，同時更指示在服務區駐駕3周，以保國人平安，媽祖已於3月15日返回廣福宮。

程國振表示，國道休息區配合回國入境的民眾返鄉，加強防疫措施，西螺服務區更採取相當於醫院等級的防疫，回國接受自主管理的民眾，均需搭乘國光專車或防疫專用計程車，並建立「1968」通報系統，只要專車停靠服務區，事先都會接獲通知。

程國振說，西螺服務區規劃防疫專用停車區、專用廁所，從防疫專車進入務區，馬上有專人指引至專用停車區，旅客一下車到離開，均由穿防護衣保全人員引導，所經過的動線或停車處全都噴灑消毒水，所用過的廁所也馬上消毒，直到專車離開為止。

程國振指出，防疫專車的旅客不得進入美食區，如有需要餐飲、喝水，由保全人員代購並送到車上使用，與一般旅客完全隔離，滴水不漏。

國道西螺休息區不僅有媽祖的庇佑，也採最高規格防疫，讓一般民眾看在眼裡都感到安全。