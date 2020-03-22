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防疫大作戰 台南山區歌唱業自動歇業兩周

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
防疫大作戰，台南山區歌唱業接受警方道德勸說張貼告示暫停營業。圖／玉井警分局提供
防疫大作戰，台南山區歌唱業接受警方道德勸說張貼告示暫停營業。圖／玉井警分局提供

新冠肺炎疫情嚴峻，台南市政府警察局玉井分局轄區「唯二」兩家視聽歌唱業，配合警方道德勸說，今天起自動停業兩周，預計下月才會重新開張。

玉井警分局楊青垂為避免娛樂場所引發新冠肺炎群聚感染，形成防疫壓力，今天登門拜會，籲請對抗疫情，雖沒強制性，業者也明快允諾配合。

業者表示，雖對光臨顧客實施體溫測量，但顧客來自四面八方，無法有效確認來客是防否為「居家檢疫」、「居家隔離」、「自主管理」者，易形成防疫破口，與其整天提心吊膽，乾脆配合警方道德勸說自動停業兩周，以響應政府防疫政策。

另一家業者不諱言說，受疫情衝擊，生意明顯大受影響，尤其，萬一不幸中鏢，恐更得不償失，乾脆「好人做到底」，維持正密切的警民合作，也希望鄉親們隨時要落實防疫。

玉井分局表示，防疫期間，對於可疑人士、車輛，分局仍實施盤查，防範犯罪發生。此外，對於一般民眾，則加強宣導勤洗手、配戴口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，防疫大作戰，人人有責。

新冠肺炎 疫情 警察

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