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嘉縣府、林務局贈樹苗 翁章梁等人今種15棵烏心石

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府及林務局嘉義林管處今天上午舉辦植樹、贈樹活動，由嘉義縣長翁章梁等人種下15棵烏心石。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府及林務局嘉義林管處今天上午舉辦植樹、贈樹活動，由嘉義縣長翁章梁等人種下15棵烏心石。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府與林務局嘉義林區管理處舉辦的植樹活動今天上午於嘉義縣民雄福樂公園展開，現場提供1000棵原生種植物苗木免費索取，並設置林產品推廣、國產材加工DIY，以及民雄當地農特產品展售等攤位，邀民眾多種樹、保護大自然。

嘉義縣長翁章梁、林務局嘉義林區管理處長張岱、立法委員陳明文、民雄鄉長何嘉恒、議員陳文忠、林淑完、黃芳蘭，以及農業處長許彰敏等人，今天上午親手種下15株烏心石，並由翁章梁致贈感謝狀給5位模範老樹志工，感謝志工為愛地球盡一分心力。

林業試驗所中埔研究中心助理研究員蔡景株表示，除了植樹，「護樹」也是要推動的課題，今天上午的活動請來專家針對植樹、護樹等議題進行解說，例如常見不當修枝、刈傷樹幹、舖面水泥化、植穴過小、支架不當等，會造成樹木生長不良或病菌入侵而衰敗。

嘉義縣政府表示，翁章梁上任後，推動社區種樹、營造綠美化景觀，目前已有23個社區參與，並種植喬木687株、灌木1273株。翁章梁表示，種樹不僅美觀，更有減碳及淨化空氣等功效，為培養鄉親種樹習慣及護樹知識，縣府辦理村里大調查，輔導社區民眾多種樹，營造社區舒適休閒的美麗家園。

張岱表示，今年植樹月以都市林、樹木保護為主題，希望植樹更貼近民眾日常生活，融聚山林與都市，提倡環境保育，並傳遞國土綠網政策，透過植樹營造野生動物棲息環境及提升居民生活品質。

嘉義縣政府及林務局嘉義林管處今天上午舉辦植樹、贈樹活動，邀民眾多種樹、保護大自然。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府及林務局嘉義林管處今天上午舉辦植樹、贈樹活動，邀民眾多種樹、保護大自然。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府及林務局嘉義林管處今天上午舉辦植樹、贈樹活動，由縣長翁章梁（中）頒發感謝狀給5位模範老樹志工。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府及林務局嘉義林管處今天上午舉辦植樹、贈樹活動，由縣長翁章梁（中）頒發感謝狀給5位模範老樹志工。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府及林務局嘉義林管處今天上午舉辦植樹、贈樹活動，現場由專家針對植樹、護樹等議題進行解說。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府及林務局嘉義林管處今天上午舉辦植樹、贈樹活動，現場由專家針對植樹、護樹等議題進行解說。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 翁章梁 護樹

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