智慧化餵養聰明養出大魚 雲林養殖將進入新時代

配合總統蔡英文推動的「大南方發展計畫」立委蘇治芬和雲林縣口湖鄉合作，率先推出「產業人文總體振興方案」，與漁業署、工研院、農科院及各大學結合，打造雲林養殖新世代，制訂示範區，引進科技智慧養殖，從用電、餵養、遠距監控水質等，讓業者聰明養出大魚，節省人力、增加產能，擘畫台灣養殖發展的新藍圖。

漁業署、工研院、水試所、農科院、亞洲大學、台北科大及雲林養殖漁業發展協會等單位齊聚一堂，產官學共同策畫「產業人文總體振興方案」執行方向。

口湖鄉長林哲凌說，口湖是個充滿爆發力的漁鄉，擁有小日月潭滯洪池、成龍溼地等帶狀觀光地景，只要再鏈結高經濟魚類產業，推動智慧養殖升級，具備優越的先天條件。

蘇治芬也說，口湖產業人文總體振興方案鎖定「智慧養殖轉型」，將成立養殖示範專區並開發漁產加工區，從養殖到加工一條鞭，更將積極爭取公地放領，提高年輕人永續故鄉的意願，從土地規劃到產業升級一次完成，為大南方計畫跨出第一步，打造智慧養殖漁鄉已不是夢。

與會學者則聚焦在智慧養殖的轉型，漁業署說，將委由口湖公所選定示範戶，整合智能化系統建置，再由農科院協助研提大南方計畫爭取經費，結合研發與學術能量，展望願景。

工研院副理魏駿勝說，目前智慧養殖研究，著重於水質監控、精準投餵及省工機具等3方面，透過技術改良讓飼養魚種健康生長，智慧化的餵養，聰明養出大魚。台西水試所副研究員陳鴻議也分享漁電共生的實驗成果，已達到符合40%遮蔽率、產量高於7成的標準，是綠能和養殖結合的一大突破，讓業者養魚還可產電。

亞大教授林家安強調，未來要強化技能培訓，由農科院整合大學輔導打造在地品牌、產銷履歷認證品管，相信可形成一強大的養殖產業鏈。