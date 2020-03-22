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6成攤商有行動支付 虎尾寮市場防疫更到位

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
6成攤商有行動支付，台南市虎尾寮市場防疫更到位。記者謝進盛／翻攝
6成攤商有行動支付，台南市虎尾寮市場防疫更到位。記者謝進盛／翻攝

新冠肺炎疫情燒不退，為減少可能接觸感染，台南市虎尾寮公有零售市場已有6成攤商提供行動支付，讓傳統市場防疫更到位。

因應新冠肺炎威脅，市長黃偉哲已要求各市場落實消毒，攤商及市場管理人員配戴口罩、勤洗手，並落實每日健康管理定時量體溫，全市59處公有市場並提供酒精及洗手液供民眾使用，台南市政府市場處更是繃緊神經，強化宣導。

虎尾寮公有零售市場目前有56家攤商，去年台南市市場處輔導推廣設置行動支付，市場管理員蔡碧桃賣力推廣，會長林子佳經營早餐店是第一家裝設者，之後陸續往攤商推廣，目前已有6成攤商裝設，也是全市各市場中比率最高者。市場熟食攤更設置食物遮罩，讓防疫更到位。

「當初裝置的好處，在當前疫情緊張之際更凸顯出來。」林子佳說，當初市場處人員來宣導提供行動支付時，她跟兒子都認為這是未來趨勢，雖然增加一些成本，決定因應時代需求。

而一些攤商經宣導也陸續加入，許多顧客近來都笑說「不用帶錢消費卡安心」，還有些新顧客發現市場攤商竟有行動支付服務，且還不定期消費有回饋，成正向消費循環，增加不少回購率。林子佳說，未來加入行動支付攤商還會再增加。

市場處長陳建棠說，不少攤商或消費者還是習慣現金交易，接觸過程除較易傳染，商家金流入帳通常要遞延數天，無形中增加不少成本影響意願。而虎尾寮聚落屬新興聚落，有不少年輕消費族群習慣不帶現金消費，且不少攤商是「少年頭家」，也能接受新觀念。

經發局長陳凱凌說，民眾平日於市場採買，多使用現金交易，增加感染風險，成為可能防疫漏洞，建議民眾至市場消費可以多加使用行動支付取代現金交易，為保護市民健康。

6成攤商有行動支付，台南市虎尾寮市場防疫更到位。記者謝進盛／翻攝
6成攤商有行動支付，台南市虎尾寮市場防疫更到位。記者謝進盛／翻攝

新冠肺炎

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