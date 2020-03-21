等最久的模範兒童表揚 與台南市長合照還要再等3個多月

受到新冠肺炎疫情影響，台南市教育局將把模範兒童表揚活動延到7月，各校模範兒童代表要再等3個多月才能和市長黃偉哲合照。不過，各校各班模範兒童都已和校長合照，校方也因應疫情，推出不同的表揚方式。

因新冠肺炎疫情關係，許多小學都取消傳統的兒童節活動，避免人太多而群聚感染，小朋友聽到園遊會要取消都很失望，有人說今年兒童節真不好玩，「新冠肺炎趕快滾蛋」。

以往每到兒童節，學校除了送禮物外，也會舉辦表揚模範兒童等慶祝活動，而學校也會選出模範兒童代表，接受市長頒獎，而能與市長合照並受獎，也是學生最大榮耀。但今年受疫情影響，兒童節前全市的模範兒童表揚活動，已決定延後到7月，也是頭一遭。

各校因應疫情都有不同的兒童節活動方式，西門國小以視訊方式舉辦，並線上頒獎，家長也可在家觀看，崇明國小也採視訊方式辦理。崇學國小採各班模範兒童與校長合照並受獎方式，頒獎照片貼在學校網站上，並且透過校內兩處電子布告欄，呈現每位模範兒童的優良事蹟。

開元國小從市內改到操場舉辦表揚活動，為模範學生披上紅色彩帶，另把優良事蹟張貼在布告欄，還請師生吃冰淇淋、蛋塔，中午吃義大利麵、烤雞腿等。

億載國小也維持傳統表揚活動，在通風佳的台江劇場舉行，除表揚模範兒童，還準備學生票選出的兒童餐，讓學生大快朵頤，今年還製作模範帽，頒給模範兒童。