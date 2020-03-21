善種子義工用愛助弱築屋無畏疫情 翁章梁見證完工交屋
嘉義縣中埔鄉劉姓男子獨自照顧弱智母親、妹妹，住簡陋破舊老屋，無法遮風擋雨，處境堪憐，沒錢修繕房子，議員陳柏麟愛心牽線，促成台灣善種子義工團動用近60萬善款及180人次義工，利用周休徦日，為劉家蓋新房子，下午在縣長翁章梁、陳柏麟及鄉長李碧菁見證下，義工團將新屋的祝福之鑰交給劉家，場面溫馨感人。
住偏遠中埔深坑村劉姓鄉民父親7年前，工作時突發心肌梗塞病逝，弱智媽媽需要照顧，稚氣妹妹要人陪伴，劉姓鄉民獨自撐起家，住家屋頂破了、牆壁倒塌，他賣力工作賺錢，要給家人安全的家，議員陳柏麟將劉家困境，轉介台灣善種子義工團，理事長林子宸請理事林其茂訪視後，理事會通過協助劉家重蓋房屋。
善種子義工團動用180人次的義工，利用周休共6個工作天，動用善款近60萬元為劉家蓋新房子，經結構組立、水電配管、木工裝潢、包含搭設屋頂鋼架、鋪設屋頂及牆板，規畫全套家俱家電，打造2房1廳1衛的新居，今天完工。
來自各地義工們，自掏腰包出錢出力，中埔在地新安壇三城隍爺慈善會理事長陳志成，得知缺善款，馬上捐贈義工食宿，義工團與慈善會一起幫劉家蓋新居，下午義工將房子鑰匙交給劉男，劉男感動直說感恩大家；翁章梁、李碧菁及陳柏麟參觀新居，感佩義工團無畏疫情，出錢出力，用愛助弱築屋，行善積德。
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