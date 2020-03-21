嘉市義教里長補選洪文馥當選：接兄長棒子繼續服務

嘉義市東區義教里長洪有慶日前因病去世，嘉義市選委會今天舉辦里長補選，洪的弟弟洪文馥代兄出征以過半票592票當選，地方里民朋友都到場恭賀，洪的母親洪陳淑珠眼光泛淚直言，緊張好幾天、睡不好 能夠當選真的要謝謝里民支持。

嘉義市選委會今舉辦義教里第10屆里長補選，投開票所分別設在嘉北國小活動中心、基督教台灣信義會榮光堂，上午8時至下午4時投票，因為防疫，投票所外設置簡易檢疫站，多數選民都戴口罩，由護理師逐一量額溫，酒精消毒後，才入場投票。

本次義教里長補選公民數有2665人，共有吳芬芳、洪文馥、賴永全、陳柏少4名候選人，投票結束隨即現場開票，總計有效票數961票，洪文馥在2開票所都勝出對手甚多，開票30分鐘街坊鄰居就到服務處恭賀，燃放鞭炮歡慶當選。

洪文馥低調表示，兄長服務里民這麼多年，他只是接棒繼續為民服務，這次高票當選還是兄長過去服務有口碑，他也會繼續努力。