防疫期間免出國 台南就有世界級景點

台南市為振興國旅市場，整合「世界級」、「全台唯一」、「台南之光」必訪景點情報，台南市長黃偉哲說，防疫期間不必出國，到台南就有超越出國玩的價值。

台南市觀光旅遊局指出，台南小吃馳名國際，美國華爾街日報曾以專文報導台南府城為世界的美食博物館，不論牛肉湯、虱目魚料理、碗粿、春捲、豆花、肉燥飯、鱔魚意麵等都是不能錯過的美食；近期啟用的河樂廣場經由荷蘭知名建築師打造，白天與夜晚的仿潟湖流域各有風情，被譽為令人期待的世界7大公園。

奇美博物館具有世界級典藏、提琴收藏及全台唯一收藏的西洋古典藝術，不用出國就可欣賞國際大師作品；白堊泥岩自然地景的草山月世界及少有的關子嶺泥漿溫泉，也都是難得一見的世界級景色與溫泉。

台南曾文溪口是黑面琵鷺的重要度冬地點、而綠意盎然的四草綠色隧道更有「台版亞馬遜河」之稱。台灣本島極西點國聖港燈塔黑白相間的鐵塔，就在「台版撒哈拉沙漠」之稱的七股頂頭額沙洲旁，吸引不少攝影玩家前來取景。

仍在運作的井仔腳瓦盤鹽田、以鹽業為主題的台灣鹽博物館、由原台南合同廳舍改造的消防史料館等都適合親子前往觀光。原台南警察署改建的台南市美術館1館為林志玲「世紀婚禮」的舉辦場地；安平定情碼頭德陽艦園區為全台唯一軍艦博物館；安平蚵灰窯文化館也是目前台灣僅存的蚵灰窯。