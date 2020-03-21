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康那香贈口罩給台南家扶 小朋友為「戴爺爺」捶背回報

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
康那香董事長戴榮吉（後排右三）贈送1439盒口罩給家扶中心小朋友，台南市長黃偉哲（後排右二）趕來致意。圖／北家扶中心提供
康那香董事長戴榮吉（後排右三）贈送1439盒口罩給家扶中心小朋友，台南市長黃偉哲（後排右二）趕來致意。圖／北家扶中心提供

康那香企業董事長戴榮吉為了幫助家扶中心扶助小朋友做好防疫工作，今天捐贈1439盒兒童口罩給台南市兩個家扶中心的小朋友，由南北家扶中心各安排10名幼稚園與國小的扶助學生代表受贈，戴榮吉提醒小朋友要勤洗手、量體溫，照顧好自己的健康，才能減輕家長的負擔。

台南市長黃偉哲也前來參加捐贈儀式，感謝戴榮吉自一月起全力投入口罩製作，是防疫中不可或缺的重要力量，尤其還不忘關懷弱勢，令人敬佩。

捐贈儀式在戴榮吉父親生前位於將軍區的故居「牛園」舉行，小朋友看到一整盒的口罩都相當開心，也向戴爺爺說謝謝，感謝送給他們最棒的兒童節禮物；有小朋友知道康那香全力投入口罩生產，擔心戴爺爺累壞了，還說要幫爺爺捶捶背，讓戴榮吉笑開懷。

家扶中心表示，近來因境外移入個案激增，加上出現第一所學校停課情形，經了解單親照顧者因工作關係，平日實無法抽空去排隊買口罩，大都須在假日去買，但有時排隊太久又擔心家中孩子安全，戴榮吉在了解家長困難後，請南、北家扶統計目前受扶助就讀幼兒園及國小的兒童人數，依兩個中心需求，各捐贈南台南家扶571位學童及北台南家扶868位學童各一盒兒童口罩。

戴榮吉表示，今天捐贈的是康那香公司專製的PM2.5立體口罩，是四層不織布構造，醫療級口罩是三層不織布構造，自3月23日開始，為了趕製政府徵用口罩，新開發的３Ｄ立體口罩將暫停生產線，更顯這批口罩的珍貴，也讓家長大讚戴榮吉的佛心。

康那香董事長戴榮吉（中）贈送口罩給家扶中心，小朋友為「戴爺爺」捶背回報。圖／北家扶中心提供
康那香董事長戴榮吉（中）贈送口罩給家扶中心，小朋友為「戴爺爺」捶背回報。圖／北家扶中心提供

口罩 家扶中心

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