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超有趣的猴囡仔作伙來「摃檨仔」 林內鄉封路打芒果
雲林縣林內鄉公所今天封路舉辦超有趣的「猴囝仔作伙來去摃檨仔（芒果）」，吸引大批民眾使用公所特製的「竹竿逗菜刀」拚命摃芒果，香甜的芒果下雨般，一顆顆落下，這群已年過半百的「猴囝仔」難得一起嬉笑玩樂，開心地回憶童年樂趣。
配合這項活動，林內鄉公所將烏塗村的154線封閉3公里路段，讓民眾盡情摃芒果，上千名民眾扶老攜幼，重溫兒時摃欉仔回憶，也讓新世代的孩子體驗早年摃檨仔的樂趣。
林內鄉長張維崢說，為讓民眾玩古早原汁原味的摃檨仔，特別製作綁著網袋的長竹竿，有的民眾 發揮創意在竹竿綁上寶特瓶，寶特瓶裁剪成像剪刀，既可快速扭斷樹枝，又可防止芒果掉落摔壞了，巧思、創意，讓人讚不絕口。
張維崢說，154線從林內到莿桐兩旁都是芒果樹，每年結實纍纍，芒果掉落會打到路人，過去常有民眾在路旁摃芒果，車子往來險象環生，為確保安全，公所連續3年封路，讓民眾作伙來摃欉仔，並修剪樹枝，確保道路安全，一舉兩得。
打芒果是許多人共同回憶，香甜土芒果由青澀轉為香黃，也宣告愛情季節的到來，鄉長張維崢委請社區媽媽製作有「情人果」之稱的芒果青，讓大家回味年少戀愛的滋味，老夫老妻深情對望，每吃一口酸甜的芒果青，無限的甜蜜滋味湧上心頭，直說「這就是美麗的人生滋味！」。
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