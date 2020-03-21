高麗菜滯銷 台中議員李中與企業採購600箱送區里
新冠肺炎疫情讓餐廳來客減少，連帶影響農民高麗菜銷量，台中市議員李中與台中市工商發展投資策進會副總幹事王文興，今天結合吳六合建築師等6名善心企業家，向農民購買600箱高麗菜，透過中、西、東、南、區各區、里長將高麗菜捐贈給各里關懷據點及弱勢族群，幫助農民也讓民眾受惠。
工商策進會副總幹事王文興表示，近日許多民眾向他反映，原本售往許多餐廳的高麗菜，因為受新冠肺炎疫情影響，餐廳業績普遍下滑而取消訂購，高麗菜嚴重滯銷，農民生計頓時受到衝擊，他獲知消息後立刻找市議員李中討論如何幫助農民。
李中說，他平日參與各關懷據點的活動，深知關懷據點的經費與物資籌措不易，在得知有大量高麗菜滯銷時，他當下就想到這些物資可以捐贈給關懷據點，替他們節省經費。南區洪峰明區長等人則建議可透過里長，將善心擴大到中西東南區的獨居長者、低收入戶等弱勢族群。
吳六合建築師、櫻花建設陳世英總經理、根園建設謝麟兒總經理、萬群地產謝坤成總經理、時詣廣告朱昌碩總經理、世界鴻廣告林傳傑董事長等企業家聽聞此事，馬上點頭答應捐款共同向農民採購滯銷高麗菜600箱。
今日上午在中、西、東、南區四位區長及72位里長共同協助下，將愛心高麗菜分送各關懷據點，並讓弱勢民眾領用。李中及王文興十分感謝六位善心企業家的慷慨解囊，也謝謝區、里長的協助，希望有更多的企業與民眾，大家一起合作發揮力量、展現愛心，共同度過疫情衝擊。
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