高麗菜滯銷 台中議員李中與企業採購600箱送區里

新冠肺炎疫情讓餐廳來客減少，連帶影響農民高麗菜銷量，台中市議員李中與台中市工商發展投資策進會副總幹事王文興，今天結合吳六合建築師等6名善心企業家，向農民購買600箱高麗菜，透過中、西、東、南、區各區、里長將高麗菜捐贈給各里關懷據點及弱勢族群，幫助農民也讓民眾受惠。

工商策進會副總幹事王文興表示，近日許多民眾向他反映，原本售往許多餐廳的高麗菜，因為受新冠肺炎疫情影響，餐廳業績普遍下滑而取消訂購，高麗菜嚴重滯銷，農民生計頓時受到衝擊，他獲知消息後立刻找市議員李中討論如何幫助農民。

李中說，他平日參與各關懷據點的活動，深知關懷據點的經費與物資籌措不易，在得知有大量高麗菜滯銷時，他當下就想到這些物資可以捐贈給關懷據點，替他們節省經費。南區洪峰明區長等人則建議可透過里長，將善心擴大到中西東南區的獨居長者、低收入戶等弱勢族群。

吳六合建築師、櫻花建設陳世英總經理、根園建設謝麟兒總經理、萬群地產謝坤成總經理、時詣廣告朱昌碩總經理、世界鴻廣告林傳傑董事長等企業家聽聞此事，馬上點頭答應捐款共同向農民採購滯銷高麗菜600箱。