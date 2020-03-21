快訊

8日至18日美國東亞入境有症狀 3000人將召回採檢

疫情燒額溫槍缺 蔡易餘自製2萬張檢測卡送老人學生

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣立委蔡易餘自掏腰包，設計製作2萬張額溫檢測卡。記者魯永明／攝影
嘉義縣立委蔡易餘自掏腰包，設計製作2萬張額溫檢測卡。記者魯永明／攝影

新冠肺炎疫情延燒，不只口罩難買，額溫槍也缺貨，嘉義縣立委蔡易餘自掏腰包，設計製作2萬張額溫檢測卡，今天分別贈送沿海鄉鎮市社區老人食堂，以及國中、小學生，落實社區防疫，守護老人學生健康安全。

只要將檢測卡放在額頭5至10秒，就可以初步檢測是否發燒，若測量出37或38數字，必須再用耳溫槍確認是否發燒，額溫檢測卡可用酒精擦拭，可以重複使用，方便攜帶，實用方便。

蔡易餘上午由水上鄉長劉敬祥、議員林緗亭、黃榮俊及多位鄉民代表陪同，到龍德村社區發送額溫檢測卡，現場來了約50名長輩領取，蔡易餘示範如何使用額溫檢測卡，向長輩宣導防疫觀念，隨時自我檢測，減少群聚感染風險，長輩開心拿檢測卡放到額頭檢測，感到新鮮實用，感謝委員。

蔡易餘強調，防疫期自我健康管理重要，縣內有許多長照中心、社區、老人食堂，都是長輩群聚處所，為社區防疫，特別製作額溫檢測卡，讓長輩隨身攜帶，做好自我管理，避免影響社區，他特別叮嚀長輩做好自我健康管理，保護自己，就是保護大家，一起團結戰勝疫情。

嘉義縣立委蔡易餘由水上鄉長劉敬祥、議員林緗亭、黃榮俊及多位鄉民代表陪同，上午到水上鄉龍德村社區發送額溫檢測卡。記者魯永明／攝影
嘉義縣立委蔡易餘由水上鄉長劉敬祥、議員林緗亭、黃榮俊及多位鄉民代表陪同，上午到水上鄉龍德村社區發送額溫檢測卡。記者魯永明／攝影
嘉義縣立委蔡易餘（右）上午到水上鄉龍德村社區發送額溫檢測卡。記者魯永明／攝影
嘉義縣立委蔡易餘（右）上午到水上鄉龍德村社區發送額溫檢測卡。記者魯永明／攝影

蔡易餘 發燒 疫情

延伸閱讀

為機要費除罪 蔡易餘「趁亂救扁」？

提案修會計法 蔡易餘遭質疑趁亂救扁

南方好食尚／有福麵店 「萬餓」鴨翅藏身布袋

蔡易餘為陳師孟抱屈：誰說法官自由心證不能被挑戰

相關新聞

台南牛埔世界級地景要種電？ 里長：敢動此腦筋就抗爭

台南市政府已規劃將退輔會原台南市龍崎工廠300多公頃土地畫設為自然地景，並且已完成造冊，但地方傳出有南部地區民代居中媒合...

疫情險峻旅遊警示升級 翁章梁：禁止公教人員出國

新冠肺炎全球大流行，疫情險峻，嘉義縣議員詹琬蓁、黃嫈珺昨天舉發縣府社會局有公務員無視禁令，14日到土耳其旅遊，要求縣府查...

33年前黑板上值日生字跡擦掉了 班長：真正下課了

台南市南區南寧高中1面33年前的舊黑板，兩名值日生的姓名，串起校園故事與同窗回憶，當年3年戊班13名同學今天相聚，許多都...

公務員出國影響考績被稱違法？ 黃偉哲：要顧全民觀感

台南市有2名公務員在防疫期間執意出國，市長黃偉哲表示，一定依照公務人員服務法嚴懲決不寬貸，在年終考績做適當處理，卻被某大...

防疫同作戰 嘉義商家發起台灣加油挺醫護防疫人員行動

新冠肺炎全球大流行，國內確診案例破百，引起民眾恐慌，搶買防疫及民生物資，嘉義市青創協會監事葉勝裕發起「台灣加油，挺醫護防...

高中生上課被叫回放防疫假？黃偉哲澄清：高中生未出國

台南市傳出有高中生出國後沒有居家檢疫，上課時被老師臨時通知回家檢疫，台南市長黃偉哲今天表示，這件事有必要清楚的澄清，這名...

不能因防疫什麼活動都不辦 台南柚花茶席音樂會登場

台南麻豆柚花巷茶席音樂會，今天在麻豆磚井里文旦柚園展開，今年因應新冠肺炎， 25桌茶席都把桌距加大，參加人員量體溫及噴酒...

BMW車牌來了！嘉義區監理所下周一開放網路競標

德製ＢＭＷ世界高級名車，象徵車主地位財富，現在開不起ＢＭＷ名車，也可以掛上相同英文字碼車牌，嘉義區監理所公告下周一23日...

台南市加強稽查亂丟口罩 不容向公權力挑戰

台南市環保局遏阻民眾亂丟口罩、菸蒂等垃圾，散播病菌也影響環境衛生，加強稽查店家周遭環境，2個月來抽查1151家次店家，發...

夢幻夜精靈！大阿里山區11處最佳觀賞螢火蟲地點

夢幻夜精靈螢火蟲季4月登場，嘉義縣大阿里山區擁有得天獨厚自然生態環境，從春末到冬初有不同種螢火蟲可以欣賞，種類多達42種...

免費送1000株苗木 嘉義林管處：只剩這場其他取消

林務局嘉義林區管理處響應今年植樹月「森活大樹聚」主題，與嘉義縣市及台南市府合作，2至3月原預定舉辦7場贈樹苗活動，受疫情...

因應新冠肺炎 嘉義市國民運動中心採「入館實名制」

嘉義市府教育處昨天與嘉義市國民運動中心營運廠商研議，運動中心場館因應新型冠狀病毒、防疫再升級，為強化市民健康安全，即日起...

熱門新聞

捷運綠線地下段施工 桃園八德介壽路二段將交管

台南1高中生上課中被通知居家檢疫？原來是親人返台

屏東縣評估6小校存廢 引發「暴力廢校」質疑

BMW車牌來了！嘉義區監理所下周一開放網路競標

國姓電音趴派對接受鄉民抗議 同意活動停辦並延期

苗栗縣議員議會質詢 公開講出確診個案鄉鎮、去過地方

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。