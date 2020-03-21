疫情燒額溫槍缺 蔡易餘自製2萬張檢測卡送老人學生
新冠肺炎疫情延燒，不只口罩難買，額溫槍也缺貨，嘉義縣立委蔡易餘自掏腰包，設計製作2萬張額溫檢測卡，今天分別贈送沿海鄉鎮市社區老人食堂，以及國中、小學生，落實社區防疫，守護老人學生健康安全。
只要將檢測卡放在額頭5至10秒，就可以初步檢測是否發燒，若測量出37或38數字，必須再用耳溫槍確認是否發燒，額溫檢測卡可用酒精擦拭，可以重複使用，方便攜帶，實用方便。
蔡易餘上午由水上鄉長劉敬祥、議員林緗亭、黃榮俊及多位鄉民代表陪同，到龍德村社區發送額溫檢測卡，現場來了約50名長輩領取，蔡易餘示範如何使用額溫檢測卡，向長輩宣導防疫觀念，隨時自我檢測，減少群聚感染風險，長輩開心拿檢測卡放到額頭檢測，感到新鮮實用，感謝委員。
蔡易餘強調，防疫期自我健康管理重要，縣內有許多長照中心、社區、老人食堂，都是長輩群聚處所，為社區防疫，特別製作額溫檢測卡，讓長輩隨身攜帶，做好自我管理，避免影響社區，他特別叮嚀長輩做好自我健康管理，保護自己，就是保護大家，一起團結戰勝疫情。
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