疫情燒額溫槍缺 蔡易餘自製2萬張檢測卡送老人學生

新冠肺炎疫情延燒，不只口罩難買，額溫槍也缺貨，嘉義縣立委蔡易餘自掏腰包，設計製作2萬張額溫檢測卡，今天分別贈送沿海鄉鎮市社區老人食堂，以及國中、小學生，落實社區防疫，守護老人學生健康安全。

只要將檢測卡放在額頭5至10秒，就可以初步檢測是否發燒，若測量出37或38數字，必須再用耳溫槍確認是否發燒，額溫檢測卡可用酒精擦拭，可以重複使用，方便攜帶，實用方便。

蔡易餘上午由水上鄉長劉敬祥、議員林緗亭、黃榮俊及多位鄉民代表陪同，到龍德村社區發送額溫檢測卡，現場來了約50名長輩領取，蔡易餘示範如何使用額溫檢測卡，向長輩宣導防疫觀念，隨時自我檢測，減少群聚感染風險，長輩開心拿檢測卡放到額頭檢測，感到新鮮實用，感謝委員。