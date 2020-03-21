台南牛埔世界級地景要種電？ 里長：敢動此腦筋就抗爭

台南市政府已規劃將退輔會原台南市龍崎工廠300多公頃土地畫設為自然地景，並且已完成造冊，但地方傳出有南部地區民代居中媒合，準備在其中70公頃種電，設置太陽能光電，引起地方震撼，牛埔里長陳泰祥表示，希望只是傳說，若有人敢動腦筋，一定抗爭，守護到底。

中華醫大副教授黃煥彰表示，希望市長黃偉哲能關心，行文給退輔會、國產署，告知這裡是地質公園或自然保護區，要求兩單位不要有承租行為。黃偉哲表示，並不知要在此種電一事，會去了解。

黃煥彰說，原龍崎工廠有330公頃土地，其中51公頃因股權關係轉移給歐欣，準備興建事業廢棄物掩埋場，因居民與環團反對和抗爭，台南市政府已決定不能設置，並且要把原龍崎工廠畫設為自然地景，且已完成造冊，就等待市府啟動審查，讓允諾能實現。

黃煥彰說，但最近發現，有某民代積極在運作，其中地號121的土地，面積約70公頃，正媒合太陽能光電業者能承租並種電。這位民代並已準備在近日內邀集國產署、退輔會、某太陽能光電業者在服務處協商。黃煥彰表示，位於龍崎嶇牛埔的退輔會原龍崎工廠是世界罕有的白堊地形，屬於世界級的自然地景，好不容易經市民的努力，市府決定不設事業廢棄物掩埋場，且要畫設為自然地景，若設置太陽光電，勢必毀掉珍貴的自然地景。

牛埔里長陳泰祥說，原龍崎工廠土地目前正辦理移撥國產署手續，今年會完成，這兒不管是列為西拉雅風景區或是規畫為自然地景公園都好，就是不要再動腦筋要種電，居民也反對在此種電，會強力守護這塊世界級地景。