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防疫期愛心不中斷 大發扶輪社捐贈安納家園照護善款

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
高雄大發扶輪社社長許振隆上午帶社員到嘉義縣大林鎮安納家園，在縣府社會局長蕭英成見證下，捐贈購置生理監視儀、電動床、護理工作車等善款共51萬6000多元。圖／安納家園提供
高雄大發扶輪社社長許振隆上午帶社員到嘉義縣大林鎮安納家園，在縣府社會局長蕭英成見證下，捐贈購置生理監視儀、電動床、護理工作車等善款共51萬6000多元。圖／安納家園提供

新開設的天主教嘉義教區安道基金會安納家園，照護失智失能及孤苦無依的長輩，為協助安納家園，高雄大發扶輪社社長許振隆上午帶社員到嘉義縣大林鎮安納家園，在縣府社會局長蕭英成見證下，捐贈購置生理監視儀、電動床、護理工作車等善款共51萬6000多元。

安納家園服務97名失智，無法生活自理及罹患長期慢性病，需要醫護服務的長輩，提供30床給經濟弱勢孤苦無依的老人；捐贈儀式由安道基金會執行長吳敏華代表接受，防疫期間，到場來賓經量體溫、消毒洗手、戴口罩等才能進入院區。

大發扶輪社長期投入關懷弱勢公益活動，得知安納家園為開業急需設備、儀器，發起募款活動，獲社員的熱烈響應，很快募到設備經費，讓家園能夠要養護長輩。

蕭英成感謝安道基金會長期在偏鄉服務，感謝大發扶輪社經費支持；吳敏華說，安納家園除照護人員專業愛心，現代照護不可缺，感謝大發扶輪社雪中送炭，解決設備短缺困擾。

安納家園院長涂淑錦說，家園依照長輩需求，提供不同居住環境、護理方式、活動設計，讓長輩擁有尊嚴及自主生活，感謝大發扶輪社慷慨捐助，讓家園服務更豐盛。

嘉義 失智 慢性病

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