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疫情險峻旅遊警示升級 翁章梁：禁止公教人員出國

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
新冠肺炎疫情險峻，嘉義縣政府對員工及洽公民眾採取量測體溫門禁管制。記者魯永明／攝影
新冠肺炎疫情險峻，嘉義縣政府對員工及洽公民眾採取量測體溫門禁管制。記者魯永明／攝影

新冠肺炎全球大流行，疫情險峻，嘉義縣議員詹琬蓁、黃嫈珺昨天舉發縣府社會局有公務員無視禁令，14日到土耳其旅遊，要求縣府查處；縣長翁章梁說，疫情變化太快，他要求局處首長，即日起員工出國一律不准假。這樣才能保護同仁，為疫情做嚴格的管控。

新冠肺炎已達全球大流行，中央流行疫情指揮中心基於國人從事國際旅遊有可能感染風險，從今天起提升全球旅遊疫情建議至「第三級」，國人應避免所有非必要的國旅遊；從國外入境者，需進行14天居家檢疫。

為此，翁章梁說，公務員要負責防疫任務，出國結束返國，必須接受14天居家檢疫，既影響公務推展，還恐引發辦公室同仁擔心排斥，縣府2月發公文給所屬機關及學校人員，2月24日起應暫緩出國，且依旅遊疫情建議「第三級警告」地區，一律禁止員工前往，「第二級警示」及「第一級注意」地區，應專案報准簽核才能前往，縣府出國同仁都有符合相關規定。

針對議員舉發社會局有公務員14日前往土耳其旅遊，翁章梁說，這名同仁是在2月18日依規定程序申請，且3月14日土耳其仍是「非疫區國家」，同仁17日抵達土耳其，得知土國列入旅遊三級警告，主動提前在19日抵台，立即由機場直接回到外縣市戶籍地住家，接受居家檢疫。

疫情 土耳其 出國 翁章梁

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