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雲林新增確診女性獨立空間上班 接觸的人採檢全陰性

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣確診人數已增至三人，這三人全部是出國旅遊的境外感染。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣確診人數已增至三人，這三人全部是出國旅遊的境外感染。記者蔡維斌／翻攝

中央疫情指揮中心公布案131，40多歲女性，是雲林縣第3例確診個案，這也是雲林縣繼本月17日雲林縣打破零確診以來，新增的第3名確診人，雲林縣長張麗善今天證實這名新增確診人接受自主管理期間發病確診，上班期間都在獨立空間，所接觸過的人採檢都是陰性，請大家不必恐慌，每個人作好防疫為要。

雲林縣昨天新增一起新冠肺炎確診個案，這名確診人是上班族女性，縣長張麗善今天表示，這名婦人9日從西班牙和葡萄牙旅遊返國，即進行十四天的自主健康管理，她所上班的地點，驚覺性也相當高，安排獨立空間隔離上班，其六名密切接觸的家人，初篩都是陰性，民眾只要做好個人防疫工作，不要過度驚慌。

張麗善指出，這名婦人自主健康管理期間，在本月16日因喉嚨痛就醫，進行採檢確診後馬上收治負壓隔離病房治療，因其帶菌量輕微，病情穩定，有可很快康復。

張麗善說，這名婦人自主管理期間，雖有上班，但其上班的地點，主管警覺性都相當高，安排她獨在獨立空間上班，未與其他同仁接觸，其餘6位接觸家人雖都性，但縣府仍會嚴密監控。

張麗善除呼籲民眾不要恐慌，也提醒不要任意轉傳未經求證訊息，以免受重罰。雲林縣府也已超前做好防疫部署，完成分區分流辦公的準備，臨時的第二辦公室也已布署完成，不會受到疫情影響，

衛生局長曾春美表示，這名新增確診女性是於今年2月26日到3月8日參加歐洲旅遊團，前往西班牙及葡萄牙旅遊，於3月9日返國入境，即返家自主健康管理，直至3月16日出現喉嚨痛就醫受檢後，馬上收治到醫院負壓隔離病房，3月20日疾管署通知檢驗結果確定為陽性。

新冠肺炎 COVID-19

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