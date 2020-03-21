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防疫同作戰 嘉義商家發起台灣加油挺醫護防疫人員行動
新冠肺炎全球大流行，國內確診案例破百，引起民眾恐慌，搶買防疫及民生物資，嘉義市青創協會監事葉勝裕發起「台灣加油，挺醫護防疫人員行動」，獲縣市10多家商家響應，縣市商家店門口昨起陸續高掛「台灣加油！感謝所有醫護防疫人員」紅布條，喚起全民抗疫決心，給醫護防疫人員消費優惠，網友民眾紛紛按讚。
經營寶兒媽咪嬰幼兒副食品的葉勝裕說，「每個人在台灣扮演不同的角色，希望大家一起來防疫，拴緊螺絲釘，一起保護國人健康！保護我們下一代」，希望大家能夠自治，不在讓防疫產生破口，也請大家不要囤積物資，囤積物資才會造成恐慌，「恐慌才是最恐怖的！」，呼籲大家為防疫人員及醫護人員一起加油打氣！一起守護大家的健康。
葉勝裕表示，防疫視同作戰，全民當第一線醫護防疫人員後盾，看到醫護防疫人員不眠不休，守護國人健康安全，很感動，卻有部分醫護人員遭排斥，讓人痛心不捨，他發起號召商家朋友響應，大家二話不說，出錢出力，自費掛布條，歡迎商家響應加入，連絡手機0970516809。
布袋鎮黑皮酥皮肉圓老闆游志豪支持響應， 在店門口掛紅布條，他說，「醫護防疫人員你們辛苦了，雖然疫情對我們觀光美食行業影響很大，但我們會努力撐下去，我們每天固定消毒與員工訓練，提供外帶及宅配的服務，我們相信疫情很快就會過去，挺一下就過去了，我們是勇敢的台灣孩子，挺一下就過去了，台灣加油!」
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