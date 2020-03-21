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33年前黑板上值日生字跡擦掉了 班長：真正下課了

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
南寧高中33年前畢業的3年戊班今天相會，在即將拆除的舊校舍拍照留念。記者鄭惠仁／攝影
南寧高中33年前畢業的3年戊班今天相會，在即將拆除的舊校舍拍照留念。記者鄭惠仁／攝影

台南市南區南寧高中1面33年前的舊黑板，兩名值日生的姓名，串起校園故事與同窗回憶，當年3年戊班13名同學今天相聚，許多都是畢業後第一次碰面。班長杜永能說，當值日生蔡雲萍、蔡茹芬把黑板上姓名擦掉，才算「真正下課了」。

南寧高中日前進行舊校舍拆除作業時，意外發現舊黑板上留有33年前3年戊班值日生的字跡，寫著「76年9月26日，值日生蔡雲萍、蔡茹芬。」市議員呂維胤、南寧高中校長蘇宗立和南寧家長會會長林鶴翎，發起找尋值日生行動，透過群組，很快就找到蔡雲萍、蔡茹芬。

今天上午3年戊班13名學生回到教室開同學會，這是畢業後第一次同學會，也是多數同學畢業後首次碰面，有的人帶著孩子一起參加，說起往事，歡笑中有許多懷念與不捨。當然蔡雲萍、蔡茹芬是今天的主角，兩人也是畢業後第一次相聚，在全班見證下，她們負起當年值日生應盡的任務，把黑板上的字跡擦掉。

何以黑板上的字跡留了33年沒擦掉？原來是黑板舊了，要換新，施工者沒有拆除舊黑板，而是再釘上另一面新黑板，以致沒擦掉值日生字跡的黑板留到現在。現在校舍要拆除，拆了黑板，卻發現還有另面黑板，也譜出尋找值日生的故事。

校長蘇宗立說，當年3年戊班有47名學生，但許多同學因有事，無法參加今天的活動。呂維胤說，南寧中學部分校舍老舊，經增取1.6億元新建校舍，最近準備拆除，沒想到拆除中發生特別美麗且溫馨的故事，相信也是3年戊班畢業後最美麗的回憶。呂維胤在啟動找人時，發願如找到這兩名值日生，就每人致贈1萬元，當兩名值日生擦完黑板上字跡，完成任務後，呂維胤隨即贈送紅包，讓同學會掀起高潮。

蘇宗立也帶著校友巡禮校園，大家在即將拆除的舊校舍前拍照，留下最美麗回憶。

南寧高中33年前畢業的3年戊班今天相會，共享美好回憶。記者鄭惠仁／攝影
南寧高中33年前畢業的3年戊班今天相會，共享美好回憶。記者鄭惠仁／攝影
蔡雲萍（右）、蔡茹芬將33年前留在黑板上的字跡擦掉。記者鄭惠仁／攝影
蔡雲萍（右）、蔡茹芬將33年前留在黑板上的字跡擦掉。記者鄭惠仁／攝影

紅包

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