公務員出國影響考績被稱違法？ 黃偉哲：要顧全民觀感

台南市有2名公務員在防疫期間執意出國，市長黃偉哲表示，一定依照公務人員服務法嚴懲決不寬貸，在年終考績做適當處理，卻被某大學老師指違法，黃偉哲今天再度重申，年終的考績不是單一事件，除非是犯法 ，年初犯了錯還有年中到年底有工作的表現，會綜合考量，他尊重老師的發言，但開口言法、閉口言法，也希望能考量到防疫期間民眾的觀感。

黃偉哲強調，公務員出國於法並無不合 ，但對民眾觀感及執行公務缺口及整體防疫是有困擾的 ，考績是會在年底綜合考量他一年的表 現，但老師開口閉口言法，公務員依法行政 ，但在防疫期間民眾的觀感及防疫是否有疏漏，也應該一併考量，尊重老師的發言，但也請他要了解一下全民的觀感。

黃偉哲日前在防疫記者會上表示，公務員應服從上級命令，不服從即違法要處分，有申誡、警告、記過等方式，由於回來還要居家檢疫或隔離14天，一定會影響他的公務執行，在年終考績也一定會適當處理。公務員出國都要經上級長官批准若沒有經過批准就是「擅自」，隱瞞擅自出國就要受處分。