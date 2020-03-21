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高中生上課被叫回放防疫假？黃偉哲澄清：高中生未出國

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲針對高中生居家檢疫的事情，表示有必要澄清，不要造成過度反應及恐慌。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲針對高中生居家檢疫的事情，表示有必要澄清，不要造成過度反應及恐慌。記者吳淑玲／攝影

台南市傳出有高中生出國後沒有居家檢疫，上課時被老師臨時通知回家檢疫，台南市長黃偉哲今天表示，這件事有必要清楚的澄清，這名高中生並沒有出國，是家人從歐洲回來，高中生是符合加強版防疫假定議，並非居家檢疫的定議，因他本身沒有出國。

他符合加強版防疫假定議，老師請他下課後再回來，並非上課到一半把學生拉走，希望清楚澄清及查證確實，防疫希望到滴水不漏，有時候計畫比不上變化，人算不如天算 ，還是盡力而為，台南市已做了加強版防疫假，依照其他縣市或中央的規定，這個高中生可以繼續上課，不必放防疫假，已經做到滴水不漏，但不要造成不必的恐慌及過度的反應，要求學校在執行上要更和緩，更有技巧。

台南市教育局長指出，這名學生的親人日前自奧地利返國，學校有調查學生家人的出國旅遊史，但今天發現這名學生仍到校上課，老師在下課時間，通知這名學生可請防疫假，居家檢疫，不要到校上課。已要求該校就這名學生的居家自主學習做好準備，回到學校上課後，也要做好補救教學，不影響學習。

出國 居家檢疫

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