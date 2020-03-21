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不能因防疫什麼活動都不辦 台南柚花茶席音樂會登場

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市柚花巷茶音樂會今天照常舉行，參加人員都要量體溫。記者吳淑玲／攝影
台南市柚花巷茶音樂會今天照常舉行，參加人員都要量體溫。記者吳淑玲／攝影

台南麻豆柚花巷茶席音樂會，今天在麻豆磚井里文旦柚園展開，今年因應新冠肺炎， 25桌茶席都把桌距加大，參加人員量體溫及噴酒精，台南市長黃偉哲表示，正值防疫期間，但也不是什麼活動都不能做，到麻豆來喝好茶、吃茶點、聞花香、聽音樂，度過開心的防疫柚花節，是最好的事情。

目前正值新冠肺炎疫情嚴峻，台南麻豆3月柚花飄香，文化局今天在麻豆區井東里柚花巷的柚園茶席音樂會，仍照常舉行，在柚花樹下擺設茶席，由茶師泡茶品茗，也備有茶點等，吸引不少民眾到場共襄盛舉，現場還有台南市民族管絃樂團演奏優美的樂音，及詩人葉東泰現場吟唱詩歌，樂音飄揚、柚花飄香，令人感到心曠神怡。

黃偉哲表示，萬事莫如防疫急，但防疫的標準就是室內活動儘量避免，室外活動視情況而定，大型活動人很多像進香就不鼓勵，但在柚子樹下疏疏鬆鬆做好防疫工作，是可以進行的，不是一昧除在家裡就不能去餐廳吃飯，不能做早操不能去學校，防疫要視不同階段，現在這個期間還是可以到戶外從事適當的活動，而且很多在家中悶久了，不要只是到超市搶泡麵，到外面透透氣，尤其是在戶外柚子樹下，是最快樂的事情。

文化局長葉澤山說，為了今天的活動事先已對場地做好很好的規畫，量體溫和噴酒精，也請民眾主動說明有無國外旅遊史等，桌子之間距離也加大，各桌出席人員名單也都會保留。

參加的民眾表示，坐在柚花樹下，沒有陽光的曬照，不斷飄來淡淡的柚花清香，聞起來讓人舒爽，加上有準備茶點、好茶，搭配國樂演奏，置身其間可以完全的放鬆，是非常難得的體驗，也忘了疫情的壓力，麻豆柚花飄香的季節，很鼓勵大家來麻豆小鎮度過悠閒的柚花盛開的時節。

文化局表示，目前是柚花和楝花盛開的季節，白色與淡紫色花朵，散發淡雅之美，在麻豆有多條花見小路，包括磚井社區的柚花巷及古荷蘭井公園，安東社區浪漫步道，麻善大橋官田段旁的曾文溪堤防綠色隧道，以及北勢里尪祖廟買郎宅等。

台南市柚花巷茶音樂會今天照常舉行，但桌距加大，參加人員都要量體溫。記者吳淑玲／攝影
台南市柚花巷茶音樂會今天照常舉行，但桌距加大，參加人員都要量體溫。記者吳淑玲／攝影
台南市柚花巷茶音樂會今天照常舉行。記者吳淑玲／攝影
台南市柚花巷茶音樂會今天照常舉行。記者吳淑玲／攝影
台南市柚花巷茶音樂會今天照常舉行，但桌距加大，參加人員都要量體溫。記者吳淑玲／攝影
台南市柚花巷茶音樂會今天照常舉行，但桌距加大，參加人員都要量體溫。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左）今天出席柚香茶席音樂會，他說防疫要做，但也要適當到戶外參加活動，才有益身心。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左）今天出席柚香茶席音樂會，他說防疫要做，但也要適當到戶外參加活動，才有益身心。記者吳淑玲／攝影

新冠肺炎 文化局 疫情

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