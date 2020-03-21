影／搭車超安心！計程車司機重防疫自做隔離保健康

嘉義市計程車司機劉駿錄，為讓新冠疫情期搭車乘客安心，自行以透明壓克力板裝潢，將駕駛座與乘客座區隔，做好上下車消毒防護，保護乘客也保護自己，許多乘客搭車後稱讚他重視防護，已成為固定叫車忠實客戶。

劉駿錄說，過年期間傳出新冠肺炎病毒疫情，當時他一度暫時停業，連續好幾天沒開計程車，但沒工作沒收入，加上許多認識的朋友、客戶仍會來電叫車，他除了加強消毒也考慮如何讓乘客更安心。

他說，原本趨緩的疫情，前陣子全世界都出現更多感染丶又變得嚴重，他認為應該讓搭車乘客更安心，決定將司機和乘客座製作隔間丶分離，上周利用3天時間以壓克力和輕鋼架壓條，完成計程車防疫隔離設備。

劉駿錄說明，他還在車內準備消毒酒精，請乘客上下車消毒，因為後座採用電動門，乘客上下車也不用觸碰門把，開車過程也全程開車窗，減少可能感染源污染；剛完成時，其他計程車駕駛還憂心提醒，這樣會不會讓乘客誤會「裝潢這樣，這車子載了什麼人？」 沒想到搭車的人變更多了。