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夢幻夜精靈！大阿里山區11處最佳觀賞螢火蟲地點

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣大阿里山區夢幻夜精靈螢火蟲季4月登場。圖／取自文化觀光局臉書
嘉義縣大阿里山區夢幻夜精靈螢火蟲季4月登場。圖／取自文化觀光局臉書

夢幻夜精靈螢火蟲季4月登場，嘉義縣大阿里山區擁有得天獨厚自然生態環境，從春末到冬初有不同種螢火蟲可以欣賞，種類多達42種，佔全台的3分之2，分布從低海拔到中高海拔區域，堪稱是全臺灣觀賞螢火蟲最棒的地點。

觀光局阿里山國家風景區管理處說，大阿里山區共有11處最佳賞螢地點：太興社區的飛瀑步道；瑞峰社區的竹坑溪步道；南天巨屏；瑞里社區的野薑花步道；仁壽社區的水社寮車站；圓潭生態園區；光華社區賞螢步道；里佳社區賞楓步道；風流洞步道；公興社區土匪山生態園區；茶山社區的屯阿巴娜步道。

阿管處螢火蟲季結合在地社區，將從27日起到5月將舉辦連串活動，歡迎遊客來趟阿里山螢光下的奇幻星旅，螢火蟲季結合太興、瑞里、仁壽、瑞峰、奮起湖、光華、公興、里佳、樂野、茶山等社區，推出夜間賞螢導覽及活動，包括27日起至5月3日在公興土匪山生態園區辦理「歡螢光臨-2020火金姑來呷茶」活動。

4月18日至19日在里佳社區辦理「星星相螢-里佳'akuini」活動，推出鄒族部落文化與生態結合的部落觀光體驗；圓潭生態園從4月10 日起至5月10日每周五、六、日辦理「初夏漫步：螢光的約定」活動，推出螢光下茶席及預約免費導覽服務。

4月12日下午5點至晚上8點在擁有五星生態：星空、螢火蟲、白面鼯鼠、螢光蕈、高山鯝魚的光華社區賞螢平台暨賞螢步道，辦理「漫游螢光海」活動，提供預約免費導覽解說。4月15日至5月30日在樂野部落推出「那一年的星空野餐」浪漫遊程，讓情侶在螢光及星光下野餐。活動內容在阿管處官網http://www.ali-nsa.net/，或上臉書「阿里山新印象」粉絲專頁查詢。

嘉義縣大阿里山區夢幻夜精靈螢火蟲季4月登場。圖／取自文化觀光局臉書
嘉義縣大阿里山區夢幻夜精靈螢火蟲季4月登場。圖／取自文化觀光局臉書
嘉義縣大阿里山區夢幻夜精靈螢火蟲季4月登場。圖／取自文化觀光局臉書
嘉義縣大阿里山區夢幻夜精靈螢火蟲季4月登場。圖／取自文化觀光局臉書

賞螢 螢火蟲 阿里山

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