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疫情險峻防疫小物夯 嘉義縣議員林緗亭創意設計防疫帽

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣議員林緗亭發想創意，找志工媽媽一起完成用漁夫帽設計的防疫帽，簡便實用，不必一直戴口罩，可防飛沬傳染，戶外還可遮陽。圖／林緗亭提供
嘉義縣議員林緗亭發想創意，找志工媽媽一起完成用漁夫帽設計的防疫帽，簡便實用，不必一直戴口罩，可防飛沬傳染，戶外還可遮陽。圖／林緗亭提供

新冠肺炎全球大流行，國內確診人數不斷增加，引起民眾恐慌，除搶買口罩、消毒酒精防疫用品及衛生紙等民生物資，各種防疫小物也熱賣，其中有款網路販售防疫帽受歡迎，嘉義縣議員林緗亭發想創意，找志工媽媽一起完成用漁夫帽設計的防疫帽，簡便實用，不必一直戴口罩，可防飛沬傳染，戶外還可遮陽。

林緗亭將防疫帽，取名「百毒不侵藏鏡人造型」防疫帽，因為戴漁夫帽的形狀如同布袋戲「藏鏡人」，她跟志工媽媽討論後完成的防疫帽，外觀一片超大的透明膠片，可以完全覆蓋面部，即使面對面說話口沫也不會直接接觸臉部，可以保護眼、口、鼻。

林緗亭說，網購防疫帽一頂要價235元太貴，許多民代都在送消毒水，數量夠了，於是她發想加工設計做防疫帽，加工成本不到10，到五金行買透明桌墊薄的塑膠布，先買一呎15元，可以做2片，再從家裡找漁夫帽，請志工媽媽用縫紉機加工完成。

她表示，網購「防疫帽」，聲稱可防止飛沫傳染，防疫小物超熱門，她這頂防疫帽也有相同功能，還便宜實用，將先試戴進行市場調查，若社區長輩喜歡，再來加工製作。

對議員設計防疫帽，嘉義長庚醫院兒童感染科醫師王盈翔說，對飛沫傳染，如普通感冒、新冠肺炎有效，但對空氣傳染的肺結核、SARS無效。衛生局也說，防疫帽防飛沬傳染也可以，但要定期消毒，最重要是勤洗手。

嘉義縣議員林緗亭發想創意，找志工媽媽一起完成用漁夫帽設計的防疫帽，簡便實用，不必一直戴口罩，可防飛沬傳染，戶外還可遮陽。圖／林緗亭提供
嘉義縣議員林緗亭發想創意，找志工媽媽一起完成用漁夫帽設計的防疫帽，簡便實用，不必一直戴口罩，可防飛沬傳染，戶外還可遮陽。圖／林緗亭提供

新冠肺炎 嘉義

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