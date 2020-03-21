因應新冠肺炎 嘉義市國民運動中心採「入館實名制」

嘉義市府教育處昨天與嘉義市國民運動中心營運廠商研議，運動中心場館因應新型冠狀病毒、防疫再升級，為強化市民健康安全，即日起進入國民運動中心民眾、員工，除量測額溫、噴灑酒精消毒，另實施「入館人員實名制」，確認來館民眾身分、14日旅遊史。

市府教育處表示，入館民眾若14天內有國外旅遊史，或有接觸國外旅遊史的人，都將暫時拒絕入館運動，若是已付費月票、季票及課程會員，將提供補償方案，請來館民眾安心、配合防疫，全民共同防疫。

教育處表示，為全面提升防疫等級，場館內部亦加強清潔消毒，電梯每2小時、體適能中心每4小時、租借器材返還時、課程教室結束後，均立刻消毒清潔，場館窗戶及逃生門將全天候開啟，保持館內空氣流通。