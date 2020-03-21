免費送1000株苗木 嘉義林管處：只剩這場其他取消

林務局嘉義林區管理處響應今年植樹月「森活大樹聚」主題，與嘉義縣市及台南市府合作，2至3月原預定舉辦7場贈樹苗活動，受疫情影響取消多場次，只剩明天（3月22日）上午，在民雄鄉福樂公園植樹活動，現場贈送1000株樹苗，本月23日及28日另2場贈苗活動都取消。

嘉義林管處表示，受新冠疫情影響，各縣市政府日前通告，人潮聚集活動暫時取消或順延，原定本月23日嘉義市水資源回收中心贈苗活動將取消，只舉辦植樹；本月28日嘉義縣朴子市戀人公園贈苗活動也取消，僅剩本月22日民雄鄉福樂公園贈苗活動，當天上午9點30分發號碼牌，10點30分開始領樹苗。

林管處說明，本次將發送光蠟樹、珊瑚樹、土肉桂，及厚葉石斑木等台灣原生苗木共1000株，每人可領2株，若捐贈可兌獎發票可多贈1株。