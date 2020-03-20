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登山客跌落阿里山眠月線邊坡受傷 警消驚險救援脫困

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
女登山客跌落阿里山眠月線邊坡受傷， 嘉義縣警消驚險救援脫困。圖／消防局提供
女登山客跌落阿里山眠月線邊坡受傷， 嘉義縣警消驚險救援脫困。圖／消防局提供

嘉義市20人組成的登山團，上午到海拔逾2000公尺的嘉義縣阿里山眠月線登山，下午1點19分，58歲李姓女登山客不慎失足，跌落20號橋梁下約30公尺深邊坡，警消及阿里山工作站獲報，出動大批救護人力，在崩塌處架設繩索救起，傍晚6點救護車上山將傷者護送下山送醫。

警消調查，下午1點19分接獲民眾報案，指稱嘉義市20人登山團，在阿里山鄉眠月線登山，58歲李姓女登山客不慎跌落20號橋梁30公尺深邊坡，情況危急。

消防救護人員到達現場，發現傷者肢體擦傷、頭暈想吐、疑似腦震盪，意識清楚，無法行走，因地形險峻，救護人員在崩塌處架設繩索，由現場人員協助搬運傷者。

傍晚6點救護車載運傷者下山，送嘉基救治，李姓女登山客意識，對聲音有反應，下半身無知覺，警方說，阿里山眠月線登山步道受八八風災至今，未完全復原，是登山開放步道，李女疑身體不適失足掉落。

女登山客跌落阿里山眠月線邊坡受傷， 嘉義縣警消驚險救援脫困。圖／消防局提供
女登山客跌落阿里山眠月線邊坡受傷， 嘉義縣警消驚險救援脫困。圖／消防局提供
女登山客跌落阿里山眠月線邊坡受傷， 嘉義縣警消驚險救援脫困。圖／消防局提供
女登山客跌落阿里山眠月線邊坡受傷， 嘉義縣警消驚險救援脫困。圖／消防局提供
女登山客跌落阿里山眠月線邊坡受傷， 嘉義縣警消驚險救援脫困。圖／消防局提供
女登山客跌落阿里山眠月線邊坡受傷， 嘉義縣警消驚險救援脫困。圖／消防局提供

阿里山 嘉義 救護車

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