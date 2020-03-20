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黃偉哲行銷台南農產品 自爆美食讓他胖7公斤

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
台南市長黃偉哲(右)到台北市行銷台南農產品，與有30廚藝經驗的愛心總舖師蔡瑞城，現場一起下廚示範府城傳統料理五柳枝虱目魚的做法。記者楊正海／攝影
台南市長黃偉哲(右)到台北市行銷台南農產品，與有30廚藝經驗的愛心總舖師蔡瑞城，現場一起下廚示範府城傳統料理五柳枝虱目魚的做法。記者楊正海／攝影

「約和（ㄏㄢˋ）南農買一波」台南農產展售會，今天在台北誠品信義旗艦店開幕，台南市長黃偉哲下午到信義誠品行銷台南在地農特產品，笑說自己當台南市長，胖了7公斤，對台南的美食、農特產品深具信心。

黃偉哲下午從台南北上，率領28家台南農家進駐誠品信義店，推出優質水產、禽畜產、蔬果、好米及果乾等187項新鮮特色農產，黃偉哲還與有30廚藝經驗的愛心總舖師蔡瑞城，現場一起下廚示範府城傳統料理五柳枝虱目魚的做法。

新冠肺炎疫情延燒，這兩天民眾搶購民生物資，黃偉哲說，昨天看到行政院長蘇貞昌在臉書上呼籲大家多搶一點、多買一點沒有關係，他也要呼籲，台南的農特產品很多，不怕你買、不怕你搶，就怕不識貨。

展售會從3月20日開始到4月5日，媒體問他，預估會有多大的效益，黃偉哲笑說，如果沒有賣好幾百萬，就不回去了，他說，這次的農特產品，過去的銷售紀錄都很好，曾經有一種麵3個月賣600多萬，所以對台南的農特產品，深具信心。

對於最近民眾搶泡麵，黃偉哲說，為何搶泡麵？明明就有很好的麵，還說台南的大賣場泡麵剩得比較多，因為台南有很多很好的麵，比較健康。

媒體也問黃偉哲，是否會因疫情，推動電商，黃偉哲說，在去年還沒有疫情時，就已經推動電商，許多農會都可以上農會網站選購，不只是防疫期間，推動電商本是必走之路。

台南市長黃偉哲(左)到台北市行銷台南農產品，與有30廚藝經驗的愛心總舖師蔡瑞城，現場一起下廚示範府城傳統料理五柳枝虱目魚的做法。記者楊正海／攝影
台南市長黃偉哲(左)到台北市行銷台南農產品，與有30廚藝經驗的愛心總舖師蔡瑞城，現場一起下廚示範府城傳統料理五柳枝虱目魚的做法。記者楊正海／攝影

黃偉哲 電商 疫情

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