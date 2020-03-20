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受新冠肺炎疫情衝擊 台南知名丸傑水產驚傳月底歇業

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
受到新冠肺炎疫情衝擊，許多餐飲業紛紛遭波及，位在台南市安平區海產戰區的丸傑水產餐廳驚傳在本月底歇業。圖／翻攝自丸傑水產餐廳
受到新冠肺炎疫情衝擊，許多餐飲業紛紛遭波及，位在台南市安平區海產戰區的丸傑水產餐廳驚傳在本月底歇業。圖／翻攝自丸傑水產餐廳

受到新冠肺炎疫情衝擊，許多餐飲業紛紛遭波及，位在台南市安平區海產戰區的丸傑水產餐廳驚傳在本月底歇業，經營該餐廳的前台南市農產運銷公司總經理林士傑表示，這次疫情讓整體營收重挫6、7成，慎重考慮後還是決定先歇業。

丸傑水產餐廳開業近5年，林士傑指出，這幾年來他們不敢馬虎，不斷改良精進，從疫情開始升溫時，餐廳的防疫就走在前頭，不論是每天的消毒工作，或是進到餐廳前的基本檢疫，一刻都未鬆懈，不過疫情卻沒有趨緩。

林士傑說，受到疫情影響，上月虧損近60萬，營收重挫6、7成，無法正常進貨備料，若品質不好也會影響商譽，他擔心繼續虧損下去恐怕會拖垮，所以決定從4月起暫停歇業，感謝消費者這幾年的光顧，「也希望在不久的將來，丸傑有機會能用新的面貌再次和大家相見」。

疫情 新冠肺炎

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