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企業捐贈復康巴士 雲林輪椅者工作求學更便利
由雲林縣副議長蘇俊豪居間牽線，山本富也國際公司捐贈1輛復康巴士給雲林縣復健青年協進會，今天舉辦贈車儀式，縣長張麗善出席見證並感謝山本富也公司慷慨捐車，嘉惠沿海偏鄉身障朋友。
張麗善說，沿海資源不足，山本富也公司捐贈設備完善的復康巴士，讓身障朋友就學、就醫或就業更加便利。
今天贈車揭彩儀式上，山本富也公司總裁鄭榆錚將車鑰匙交給協會，蘇俊豪表示，去年他向好友王水利王提起沿海偏鄉身障朋友，到日照中心或庇護工廠學習很不方便，急需一輛交通車，王回報山本富也公司，一口就答應捐贈這部200多萬元的復康巴士，解決身障者燃眉之急，也讓孩子的學習更加方便。
縣府社會處長林志文指出，雲林縣身心障礙者有5萬多名，占全縣人口比例7%，全國第四高比例之縣市，復健青年協進會服務不遺餘力，承接多項縣府委託方案，例如轉銜個管中心、日間照顧、家庭托顧及長照49歲以下失能日間照顧服務等，這次山本富野公司捐贈復康巴士，增加服務量能。
復健青年協進會理事長劉長庚說，感謝蘇副議長把協會的請託放在心上，2年來不斷奔走，引介山本富也公司慷慨贈車，促成這樁善舉。
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