力挺醫護 南六基金會捐2400包濕紙巾給柳營奇美醫院

南六企業基金會今天捐贈2400包濕紙巾給柳營奇美醫院，由南六公益慈善基金會總幹事蔡淵湶代表致贈，柳營奇美醫院院長黃順賢、民政局長顏振標、六甲區長陳啓榮表達感謝，南六基金會董事長黃清山力挺第一線醫護人員，協助柳營奇美醫院進行新冠防疫，並藉此鼓勵第一線醫護人員的辛勞，希望拋磚引玉各關心醫護人員對防疫的付出與辛苦。

柳營奇美醫院院長黃順賢表示，感謝南六企業在防疫物資缺乏之際捐贈濕紙巾，增加第一線醫護人員的防護力，並肩攜手抗疫不孤單，是社會企業的表率。也特別感謝六甲區長陳啓榮看見在地醫院為防疫的投入與動員，而能適時以實際資源連結灌注防備能量，至為感恩。

陳啟榮指出，希望藉此鼓勵更多民間團體、社會大眾共襄盛舉，全力支持防疫第一線的醫護人員，後續也會視疫情發展，持續協助募集社會力量做為醫護人員的防疫後盾。

民政局長顏振標表示，面對傳染性新冠肺炎民眾勿恐慌，勤洗手、注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，拱手不握手，不揉眼鼻口，若有發生發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀時，應務必配戴口罩、立即就醫並告知活動史，以利早期診斷及治療，避免疫情擴散蔓延。