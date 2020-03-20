防疫禁組團出國玩 嘉縣文觀局創意中外美景對比圖行銷

新冠肺炎全球大流行，4月底前旅行社無法出團到國外旅遊，目前正值春暖花開旅遊旺季，為此，嘉義縣文化觀光局今天在粉絲專頁，發布嘉縣知名景點、美食與國外景點美食對比圖，利用創意對比，行銷觀光景點，不出國可以來嘉旅遊，吸引網友留言討論。

創意對比內容，包括「法國鵝肝吃不到、民雄鵝肉吃免驚」，「韓式炸雞不流行、嘉義苦茶油雞現煮時」，「推不倒美國的巨石陣、吸飽寒溪呢的正能量」等，大推嘉義景點跟美食。

文觀局介紹嘉義縣異國風景點，讓遊客免出國，便能一秒環遊世界。縣長翁章梁表示，不管是日本、歐洲還是地中海風，來嘉義都能一次玩到位，遊客也可以到「台版合掌村阿里山得恩亞納」、「台版嵐山綠色隧道梅山瑞里綠色隧道」，以及「宛如置身希臘地中海風情的東石漁人碼頭」旅遊。

日本已列第三級警示，翁章梁說，此時雖不適合前往日本賞櫻花跟紫藤花，但到嘉縣就能同時賞花，歡迎遊客把握花期，上阿里山賞櫻花，賞梅山瑞里紫藤花。

議員林緗亭臉書說，「不出國來嘉義，一樣可以環遊世界！行銷嘉義邁向國際，文觀局這樣就對啦！」肯定縣府努力。文觀局長許有仁說，雖然目前無法出國旅遊，但卻是發展國內觀光的好時機，嘉義縣景點、美食具在地特色，不輸國外。