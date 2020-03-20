快訊

獨╱國民黨團人事地震 曾永權人馬江桂芳遭資遣

抓到了！呼籲儲糧引爆搶購潮 表兄弟網傳謠言被法辦

防疫禁組團出國玩 嘉縣文觀局創意中外美景對比圖行銷

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣文化觀光局今天在粉絲專頁，發布嘉縣知名景點、美食與國外美食景點對比圖，利用創意對比，行銷觀光景點。圖／文化觀光局提供
嘉義縣文化觀光局今天在粉絲專頁，發布嘉縣知名景點、美食與國外美食景點對比圖，利用創意對比，行銷觀光景點。圖／文化觀光局提供

新冠肺炎全球大流行，4月底前旅行社無法出團到國外旅遊，目前正值春暖花開旅遊旺季，為此，嘉義縣文化觀光局今天在粉絲專頁，發布嘉縣知名景點、美食與國外景點美食對比圖，利用創意對比，行銷觀光景點，不出國可以來嘉旅遊，吸引網友留言討論。

創意對比內容，包括「法國鵝肝吃不到、民雄鵝肉吃免驚」，「韓式炸雞不流行、嘉義苦茶油雞現煮時」，「推不倒美國的巨石陣、吸飽寒溪呢的正能量」等，大推嘉義景點跟美食。

文觀局介紹嘉義縣異國風景點，讓遊客免出國，便能一秒環遊世界。縣長翁章梁表示，不管是日本、歐洲還是地中海風，來嘉義都能一次玩到位，遊客也可以到「台版合掌村阿里山得恩亞納」、「台版嵐山綠色隧道梅山瑞里綠色隧道」，以及「宛如置身希臘地中海風情的東石漁人碼頭」旅遊。

日本已列第三級警示，翁章梁說，此時雖不適合前往日本賞櫻花跟紫藤花，但到嘉縣就能同時賞花，歡迎遊客把握花期，上阿里山賞櫻花，賞梅山瑞里紫藤花。

議員林緗亭臉書說，「不出國來嘉義，一樣可以環遊世界！行銷嘉義邁向國際，文觀局這樣就對啦！」肯定縣府努力。文觀局長許有仁說，雖然目前無法出國旅遊，但卻是發展國內觀光的好時機，嘉義縣景點、美食具在地特色，不輸國外。

許有仁表示，未來將持續加強對觀光業者宣導防疫措施，提升嘉義縣的旅遊安全與品質。讓遊客玩得開心又放心，也能感受到嘉義旅遊業者的用心。

嘉義縣文化觀光局今天在粉絲專頁，發布嘉縣知名景點、美食與國外美食景點對比圖，利用創意對比，行銷觀光景點。圖／文化觀光局提供
嘉義縣文化觀光局今天在粉絲專頁，發布嘉縣知名景點、美食與國外美食景點對比圖，利用創意對比，行銷觀光景點。圖／文化觀光局提供
嘉義縣文化觀光局今天在粉絲專頁，發布嘉縣知名景點、美食與國外美食景點對比圖，利用創意對比，行銷觀光景點。圖／文化觀光局提供
嘉義縣文化觀光局今天在粉絲專頁，發布嘉縣知名景點、美食與國外美食景點對比圖，利用創意對比，行銷觀光景點。圖／文化觀光局提供
嘉義縣文化觀光局今天在粉絲專頁，發布嘉縣知名景點、美食與國外美食景點對比圖，利用創意對比，行銷觀光景點。圖／文化觀光局提供
嘉義縣文化觀光局今天在粉絲專頁，發布嘉縣知名景點、美食與國外美食景點對比圖，利用創意對比，行銷觀光景點。圖／文化觀光局提供
嘉義縣文化觀光局今天在粉絲專頁，發布嘉縣知名景點、美食與國外美食景點對比圖，利用創意對比，行銷觀光景點。圖／文化觀光局提供
嘉義縣文化觀光局今天在粉絲專頁，發布嘉縣知名景點、美食與國外美食景點對比圖，利用創意對比，行銷觀光景點。圖／文化觀光局提供
嘉義縣文化觀光局今天在粉絲專頁，發布嘉縣知名景點、美食與國外美食景點對比圖，利用創意對比，行銷觀光景點。圖／文化觀光局提供
嘉義縣文化觀光局今天在粉絲專頁，發布嘉縣知名景點、美食與國外美食景點對比圖，利用創意對比，行銷觀光景點。圖／文化觀光局提供

嘉義 出國

延伸閱讀

協助防疫 飯店業紛推家屬住宿方案

驚傳白牌車冒充防疫車隊 指揮中心：已查獲慣犯

影／傳白牌車冒充防疫計程車攬客！林佳龍怒：必重罰

嘉縣林姓鄉代會主席涉槍擊案教唆 檢訊後10萬交保

相關新聞

謝銘祐寫校歌 台南第一所用台語傳唱校歌的學校

在正興建中的台南市安南區九份子國民中小學，預計110學年度招生，並獲在地音樂家謝銘祐首肯，將幫學校創作校歌，也是第一所用...

全球疫情可能帶來飢荒 學生體驗飢餓捐出餐費獻愛

雲林縣文生中學響應世界展望會「飢餓三十人道救援行動」，116位學生12小時不進食，體驗糧食短缺兒童之苦，並捐出一日餐費共...

防疫禁組團出國玩 嘉縣文觀局創意中外美景對比圖行銷

新冠肺炎全球大流行，4月底前旅行社無法出團到國外旅遊，目前正值春暖花開旅遊旺季，為此，嘉義縣文化觀光局今天在粉絲專頁，發...

春分日 太陽館日環食觀測聯盟直播為日環食觀測暖身

2020年夏至日6月21日下午在嘉義縣市可看到特殊的「日環食」天象，為迎接百年天文奇景，嘉義縣北回歸線太陽館在今天春分日...

感謝醫護人員抗疫 他捐價值200萬熬雞精膠囊

勤億蛋品公司為感謝醫護人員抗疫辛苦，今天捐贈市價超過200萬，1千盒日式熬雞精濃縮膠囊給嘉義市政府，轉贈各醫療單位，市長...

10多名公務員有出國 黃偉哲：要求自主管理、居家檢疫

新冠肺炎疫情肆虐全球，日前台南市政府有2名公務人員不聽上層勸阻執意出國，讓台南市長黃偉哲震怒喊「不要成為防疫豬隊友」，據...

新冠肺炎影響 雲林4家業者申請減班休息

新冠肺炎疫情嚴峻，雲林縣府勞工處近來接獲4家業者提出減班休息申請，員工每個月減少6天班，影響人數約39人。

新冠肺炎影響蘭花外銷沒有出路 蘭協「爆炸性的災難」

新冠肺炎疫情全球延燒，台灣蘭花外銷受到重創，台灣蘭花產銷發展協會祕書長曾俊弼表示，台灣蘭花一年外銷金額是2億美金，但從3...

台南永康圖書館教民眾自製「多肉組合可愛盆栽」

台南市永康區圖書館明天將推出「多肉組合盆栽DIY課程」，讓民眾民眾學習體驗邊喝茶邊觀賞盆栽氛圍，推廣民眾休閒、順便提升特...

不受疫情影響 馬稠後產業園區後期招商廠商反應熱烈

嘉義縣鹿草鄉馬稠後產業園區後期開發工程，去年12月總統蔡英文主持動土典禮，園區以「智慧健康照護」及「智慧精密機械」做發展...

大成商工推出全美語餐飲教學 培育出國際水準的小廚師

雲林縣大成商工培育首批國際餐飲種子學生，一年多來和吳爾夫文教機構合作，委由外師以全美語教導烹煮異國料理，不僅廚藝有成，美...

荔枝椿象爆發 1卵片賺5元

春暖花開，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，嘉義縣蟲害嚴重，縣府公告山區四鄉鎮收購蟲卵，每片5元，至今半個月，農業處統計累計逾2萬片，繳交數量最高紀錄是水上鄉黃姓農民，分六次共摘取7485片，每片14顆蟲卵，可賺3萬7425元。

熱門新聞

國內知名電音趴明登場 網友勸停辦竟關粉絲頁裝死

基隆中正、信義區明天大停水11小時 影響2萬4千戶

伊甸電音趴今天下午執意舉辦 南投縣府電話被抗議民眾打爆

居家檢疫者哀嘆：連老婆看到我都會怕

影／電音趴挑戰防疫 林明溱祭鐵腕：派警察設路障管制

民眾瘋囤貨 林智堅訪視量販店籲民眾勿恐慌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。